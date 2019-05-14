Лещенко готов быть прикосновенным и идти на допрос

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Вторник, 14 мая 2019, 17:35

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко требует от генерального прокурора Юрия Луценко быстрее внести в Верховную Раду представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал журналистам на крыльце парламента 14 мая, в ответ на обвинения Луценко в разглашении данных предварительного расследования по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Я требую от генпрокурора Луценко сегодня немедленно, если не может сегодня, завтра, до конца недели внести представление... и снять с меня депутатскую неприкосновенность. Провести это расследование в максимально сжатые сроки и перестать использовать это дело, как средство сохранения им власти в должности генерального прокурора", - сказал Лещенко.

Нардеп пообещал лично проголосовать за это представление.

Лещенко отметил, что предоставит всю необходимую информацию о "черной бухгалтерии" ПР во время допроса, который призывает сделать публичным.

"С нетерпением жду этого допроса. Публично обращаюсь к прокурору, следователям, к самому Луценко - дать разрешение на трансляцию. Чтобы не было искажений. Не хочу, чтобы допросы пересказывались. Готов к следственным действиям", - заверил нардеп.

Относительно оскорбительных высказываний генпрокурора Лещенко отметил, что они "остаются на совести" Луценко.

"Также надеюсь, они будут предметом исследования со стороны квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров", - отметил нардеп.

Напомним:

  • Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 14 мая заявил, что нардепу Сергею Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
  • Он назвал Лещенко "политическим скунсом", который вместе с главой НАБУ Артемом Сытником влиял на выборы в США в 2016 году, когда публиковал информацию о так называемой "амбарной книге Януковича".
  • 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
  • В документах также фигурировал американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт который позже из-за скандала с "черной бухгалтерией" был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.
  • Позже Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Лещенко Луценко


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