Лещенко готов быть прикосновенным и идти на допрос

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко требует от генерального прокурора Юрия Луценко быстрее внести в Верховную Раду представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал журналистам на крыльце парламента 14 мая, в ответ на обвинения Луценко в разглашении данных предварительного расследования по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Я требую от генпрокурора Луценко сегодня немедленно, если не может сегодня, завтра, до конца недели внести представление... и снять с меня депутатскую неприкосновенность. Провести это расследование в максимально сжатые сроки и перестать использовать это дело, как средство сохранения им власти в должности генерального прокурора", - сказал Лещенко.

Нардеп пообещал лично проголосовать за это представление.

Лещенко отметил, что предоставит всю необходимую информацию о "черной бухгалтерии" ПР во время допроса, который призывает сделать публичным.

"С нетерпением жду этого допроса. Публично обращаюсь к прокурору, следователям, к самому Луценко - дать разрешение на трансляцию. Чтобы не было искажений. Не хочу, чтобы допросы пересказывались. Готов к следственным действиям", - заверил нардеп.

Относительно оскорбительных высказываний генпрокурора Лещенко отметил, что они "остаются на совести" Луценко.

"Также надеюсь, они будут предметом исследования со стороны квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров", - отметил нардеп.

Напомним: