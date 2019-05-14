Конституційний суд висловив недовіру своєму голові
Судді Конституційного суду висловили недовіру голові органу Станіславу Шевчуку.
За даними "Української правди", колеги Шевчука хотіли таким чином переконати його самостійно піти з посади.
Водночас, висловлення недовіри не передбачене законом "Про Конституційний Суд", як і право суддів звільняти свого голову.
Законом прописана єдина процедура дострокового звільнення голови суду: у разі подання ним відповідної заяви та підтримки колег.
Через те, що Шевчук не хоче залишати посаду голови, члени КС планують взятись за його звільнення з посади судді загалом.
Відповідно до закону, для звільнення судді КС необхідно щонайменше дві третини голосів колег.
У законі також йдеться, що підставами для звільнення може бути стан здоров'я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками чи подання заяви за власним бажанням.
Як повідомляє "Дзеркало тижня", за недовіру проголосували більшість суддів КС.
Вони підтримали висновок комісії з питань регламенту та етики, яка прийшла до висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді нібито через істотний дисциплінарний проступок, грубе і системне нехтуванням своїми обов'язками.
Сам висновок комісії не був оприлюднений.
Виконавча директорка проектів ГО "Фундація DEJURE" Ірина Шиба повідомила "Українській правді", що організація просила комісію надати документ, в якому мають бути зазначені порушення Шевчука, однак отримала відмову.
УП звернулась по коментар до Шевчука та речника суду. У прес-службі КС не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про висловлення недовіри, а сам суддя наразі не відповідає на повідомлення на дзвінки.
Нагадаємо:
- У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
- Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
- Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
- Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
- За даними ЗМІ, частина суддів Конституційного суду вимагала звільнення Шевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата, який підтримує Зеленського.