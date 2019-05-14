Конституційний суд висловив недовіру своєму голові

Судді Конституційного суду висловили недовіру голові органу Станіславу Шевчуку.

За даними "Української правди", колеги Шевчука хотіли таким чином переконати його самостійно піти з посади.

Водночас, висловлення недовіри не передбачене законом "Про Конституційний Суд", як і право суддів звільняти свого голову.

Законом прописана єдина процедура дострокового звільнення голови суду: у разі подання ним відповідної заяви та підтримки колег.

Через те, що Шевчук не хоче залишати посаду голови, члени КС планують взятись за його звільнення з посади судді загалом.

Відповідно до закону, для звільнення судді КС необхідно щонайменше дві третини голосів колег.

У законі також йдеться, що підставами для звільнення може бути стан здоров'я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками чи подання заяви за власним бажанням.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", за недовіру проголосували більшість суддів КС.

Вони підтримали висновок комісії з питань регламенту та етики, яка прийшла до висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді нібито через істотний дисциплінарний проступок, грубе і системне нехтуванням своїми обов'язками.

Сам висновок комісії не був оприлюднений.

Виконавча директорка проектів ГО "Фундація DEJURE" Ірина Шиба повідомила "Українській правді", що організація просила комісію надати документ, в якому мають бути зазначені порушення Шевчука, однак отримала відмову.

УП звернулась по коментар до Шевчука та речника суду. У прес-службі КС не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про висловлення недовіри, а сам суддя наразі не відповідає на повідомлення на дзвінки.

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