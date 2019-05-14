Конституционный суд выразил недоверие своему главе

Судьи Конституционного суда выразили недоверие главе органа Станиславу Шевчуку.

По данным "Украинской правды", коллеги Шевчука хотели таким образом убедить его самостоятельно уйти с должности.

В то же время, выражение недоверия не предусмотрено законом "Про Конституционный Суд", как и право судей увольнять своего руководителя.

Законом прописана единственная процедура досрочного увольнения главы суда: в случае подачи им соответствующего заявления и поддержки коллег.

Так как Шевчук не хочет оставлять должность главы, члены КС планируют взяться за его увольнение от должности судьи в целом.

Согласно закону, для увольнения судьи КС необходимо как минимум две трети голосов коллег.

В законе также говорится, что основаниями для увольнения может быть состояние здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями или подача заявления по собственному желанию.

Об этом сообщает "Зеркало недели", за недоверие проголосовали большинство судей КС.

Они поддержали вывод комиссии по вопросам регламента и этики, которая пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука с должности судьи якобы из-за существенного дисциплинарного проступка, грубого и системного пренебрежения своими обязанностями.

Сам вывод комиссии не был обнародован.

Исполнительная директор проектов ОО "Фонд DEJURE" Ирина Шиба сообщила "Украинской правде", что организация просила комиссию предоставить документ, в котором должны быть указаны нарушения Шевчука, однако получила отказ.

УП обратилась за комментарием к Шевчуку и спикеру суда. В пресс-службе КС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о выражении недоверия, а сам судья пока не отвечает на сообщение на звонки.

Напомним: