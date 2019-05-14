Конституционный суд выразил недоверие своему главе
Судьи Конституционного суда выразили недоверие главе органа Станиславу Шевчуку.
По данным "Украинской правды", коллеги Шевчука хотели таким образом убедить его самостоятельно уйти с должности.
В то же время, выражение недоверия не предусмотрено законом "Про Конституционный Суд", как и право судей увольнять своего руководителя.
Законом прописана единственная процедура досрочного увольнения главы суда: в случае подачи им соответствующего заявления и поддержки коллег.
Так как Шевчук не хочет оставлять должность главы, члены КС планируют взяться за его увольнение от должности судьи в целом.
Согласно закону, для увольнения судьи КС необходимо как минимум две трети голосов коллег.
В законе также говорится, что основаниями для увольнения может быть состояние здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями или подача заявления по собственному желанию.
Об этом сообщает "Зеркало недели", за недоверие проголосовали большинство судей КС.
Они поддержали вывод комиссии по вопросам регламента и этики, которая пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука с должности судьи якобы из-за существенного дисциплинарного проступка, грубого и системного пренебрежения своими обязанностями.
Сам вывод комиссии не был обнародован.
Исполнительная директор проектов ОО "Фонд DEJURE" Ирина Шиба сообщила "Украинской правде", что организация просила комиссию предоставить документ, в котором должны быть указаны нарушения Шевчука, однако получила отказ.
УП обратилась за комментарием к Шевчуку и спикеру суда. В пресс-службе КС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о выражении недоверия, а сам судья пока не отвечает на сообщение на звонки.
Напомним:
- В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
- Сам Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в его адрес.
- После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
- Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
- По данным СМИ, часть судей Конституционного суда требовала увольнения Шевчука из-за возможного влияния на действия главы суда его родного брата, который поддерживает Зеленского.
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