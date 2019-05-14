У поліції розповіли, що через сутички з активістами постраждали троє правоохоронців

У поліції розповіли, що під час сутичок під стінами Міністерства внутрішніх справ мітингувальник застосував сльозогінний газ, через що троє спецпризначенців отримали хімічний опік очей.

Про це повідомляє поліція Києва.

За цим фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас у поліції додали, що керівництво МВС і Нацполіції розгляне і проаналізує зауваження до роботи правоохоронців, які раніше передали мітингувальники.

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