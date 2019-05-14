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У поліції розповіли, що через сутички з активістами постраждали троє правоохоронців

Вівторок, 14 травня 2019, 21:38

У поліції розповіли, що під час сутичок під стінами Міністерства внутрішніх справ мітингувальник застосував сльозогінний газ, через що троє спецпризначенців отримали хімічний опік очей.

Про це повідомляє поліція Києва.

За цим фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас у поліції додали, що керівництво МВС і Нацполіції розгляне і проаналізує зауваження до роботи правоохоронців, які раніше передали мітингувальники.

Нагадаємо:

  • 14 квітня активісти прийшли під ГПУ і МВС вимагати відставки очільників відомств.
  • Будівлю Генпрокуратури мітингарі обгородили стрічкою із закликами про відставку Юрія Луценка та рушили під МВС.
  • Вхід у міністерство також намагалися обмотати, проте правоохоронці відтіснили активістів.
  • На місці події сталася штовханина, під час якої правоохоронці огородили голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, але через кілька хвилин його відпустили.
  • 20 громадських організацій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

Теми: поліціяКиїв
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