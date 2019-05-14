В полиции рассказали, что из-за столкновения с активистами пострадали трое правоохранителей
В полиции рассказали, что во время столкновений под стенами Министерства внутренних дел участник митинга применил слезоточивый газ, в результате чего трое спецназовцев получили химический ожог глаз.
Об этом сообщает полиция Киева.
По данному факту следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
В то же время в полиции добавили, что руководство МВД и Нацполиции рассмотрит и проанализирует замечания к работе правоохранителей, которые ранее передали митингующие.
Напомним:
- 14 апреля активисты пришли под ГПУ и МВД требовать отставки руководителей ведомств.
- Здание Генпрокуратуры митингующие огородили лентой с призывами об отставке Юрия Луценко и двинулись к МВД.
- Вход в министерство также пытались обмотать, однако правоохранители оттеснили активистов.
- На месте происшествия произошла потасовка, во время которой правоохранители огородили голову "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, но через несколько минут его отпустили.
- 20 общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
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