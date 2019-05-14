В полиции рассказали, что из-за столкновения с активистами пострадали трое правоохранителей

В полиции рассказали, что во время столкновений под стенами Министерства внутренних дел участник митинга применил слезоточивый газ, в результате чего трое спецназовцев получили химический ожог глаз.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данному факту следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В то же время в полиции добавили, что руководство МВД и Нацполиции рассмотрит и проанализирует замечания к работе правоохранителей, которые ранее передали митингующие.

Напомним: