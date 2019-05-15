Помпео закликав Росію не втручатися у вибори в США в 2020 році
Президент Росії Володимир Путін зустрівся 14 травня з держсекретарем США майком Помпео і висловив сподівання на відновлення російсько-американських відносин.
Про це пише Радіо Свобода.
"Кілька днів тому я мав задоволення розмовляти з президентом Сполучених Штатів по телефону. І у мене склалося враження, що президент налаштований на відновлення російсько-американських зв'язків, контактів, на вирішення спільно питань, які мають для нас взаємний інтерес. Ми, зі свого боку, неодноразово говорили про те, що також хотіли б відновити відносини в повному обсязі. Сподіваюся, що зараз для цього створюються необхідні умови", – сказав Путін на зустрічі з Помпео у Сочі.
Він також зазначив, що доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США є "об'єктивною", бо, на думку Путіна, підтверджує відсутність змови між Росією і чинною адміністрацією президента США.
"Попри всю екзотичність роботи комісії пана Мюллера, треба віддати йому належне, в цілому він провів об'єктивний огляд і підтвердив відсутність усіляких слідів і змови між Росією і чинною адміністрацією, що ми спочатку характеризували, як повну нісенітницю", – сказав Путін.
Держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що і президент США Дональд Трамп прихильний до покращення відносин із Росією.
Водночас Помпео застеріг Росію від втручання в президентські вибори в США 2020 року. Про це він сказав перед зустріччю із Путіним міністрові закордоннних справ Росії Сергієві Лаврову.
"Якщо це станеться в 2020 році, то тоді наші взаємини будуть ще гірші. Ми закликаємо цього не робити", – сказав Помпео, додавши, що Москва повинна продемонструвати, що вона зупинила такі зусилля.
Нагадуємо:
- 22 березня Мюллер передав генпрокурору США Вільяму Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
- Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звітспецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
- Згодом стало відломо, що Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США.
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