Помпео призвал Россию не вмешиваться в выборы в США в 2020 году

Президент России Владимир Путин встретился 14 мая с госсекретарем США Майком Помпео и выразил надежду на восстановление российско-американских отношений.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Несколько дней назад я имел удовольствия разговаривать с президентом США по телефону. И у меня сложилось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, решения совместно вопросов, которые имеют для нас взаимный интерес. Мы, со своей стороны, неоднократно говорили о том, что также хотели бы восстановить отношения в полном объеме. Надеюсь, что сейчас для этого создаются нужные условия", - сказал Путин на встрече с Помпео в Сочи.

Он также отметил, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в выборы в США является "объективным", поскольку, по мнению Путина, подтверждает отсутствие сговора между Россией и действующей администрацией президента США.

"Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективный осмотр и подтвердил отсутствие всяческих следов и сговора между Россией и действующей администрацией, что мы сначала характеризовали, как полную чушь", - сказал Путин.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что и президент США Дональд Трамп благосклонен к улучшению отношений с Россией.

В то же время Помпео предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы в США 2020 года. Об этом он сказал перед встречей с Путиным министру закордоннних дел России Сергею Лаврову.

"Если это произойдет в 2020 году, то тогда наши отношения будут еще хуже. Мы призываем этого не делать", - сказал Помпео, добавив, что Москва должна продемонстрировать, что она остановила такие усилия.

Напомним: