Байден назвав скасовану поїздку Джуліані в Україну "недоречною"

Колишній віце-президент США Джо Байден розкритикував Руді Джуліані - особистого адвоката президента Трампа - за намір приїхати в Україну, щоб домогтися початку розслідування стосовно компанії "Бурісма".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу WMUR, пише Fox News.

"Я не можу пригадати жодного адвоката, який представляє президента, радився з президентом, який ухвалював рішення поїхати за кордон, де уряд ... покладається на щедрість США, щоб спробувати змусити їх зробити те, що, як всі знають, ніколи не відбувалося" , - сказав Байден.

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