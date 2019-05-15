Байден назвав скасовану поїздку Джуліані в Україну "недоречною"
Колишній віце-президент США Джо Байден розкритикував Руді Джуліані - особистого адвоката президента Трампа - за намір приїхати в Україну, щоб домогтися початку розслідування стосовно компанії "Бурісма".
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу WMUR, пише Fox News.
"Я не можу пригадати жодного адвоката, який представляє президента, радився з президентом, який ухвалював рішення поїхати за кордон, де уряд ... покладається на щедрість США, щоб спробувати змусити їх зробити те, що, як всі знають, ніколи не відбувалося" , - сказав Байден.
Нагадуємо:
- 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
- У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
- Згодом народний депутат України Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
- Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
- У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевськогоу розшук.
- Восени 2016 року з сайту МВС була знятаінформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра.
- Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
- Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.
- Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані заявив, що колишній віце-президент США Джо Байден, який зараз лідирує у рейтингу демократів-кандидатів у президенти країни, неправомірно тиснув на президента України Петра Порошенка і парламент країни у березні 2016 року, вимагаючи звільнити генпрокурора Віктора Шокіна.
- Водночас син Байдена, Хантер, був членом правління української газової компанії Burisma Holdings, якою володів олігарх Микола Злочевський, дії якої розслідувалися цим самим прокурором.
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