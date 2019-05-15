Байден назвал отмененную поездку Джулиани в Украину "неуместной"

Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Руди Джулиани - личного адвоката президента Трампа - за намерение приехать в Украину, чтобы добиться начала расследования в отношении компании "Бурисма".

Об этом он заявил в интервью телеканалу WMUR, пишет Fox News.

"Я не могу вспомнить ни одного адвоката, представляющего президента, совещавшегося с президентом, который принимал решение поехать за границу, где правительство ... полагается на щедрость США, чтобы попытаться заставить их сделать то, что, как все знают, никогда не происходило", - сказал Байден.

Напомним: