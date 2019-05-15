Байден назвал отмененную поездку Джулиани в Украину "неуместной"
Среда, 15 мая 2019, 05:19
Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Руди Джулиани - личного адвоката президента Трампа - за намерение приехать в Украину, чтобы добиться начала расследования в отношении компании "Бурисма".
Об этом он заявил в интервью телеканалу WMUR, пишет Fox News.
"Я не могу вспомнить ни одного адвоката, представляющего президента, совещавшегося с президентом, который принимал решение поехать за границу, где правительство ... полагается на щедрость США, чтобы попытаться заставить их сделать то, что, как все знают, никогда не происходило", - сказал Байден.
Напомним:
- 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
- В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
- Позже народный депутат Украины Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.
- Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
- В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.
- Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра.
- Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.
- Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.
- Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, заявлял, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.
- В то же время сын Байдена, Хантер, был членом правления украинской газовой компании Burisma Holdings, которой владел олигарх Николай Злочевский, действия которой расследовались тем самым прокурором.