Патріарх Філарет хоче зберегти патріархат, щоб поминали його ім'я

Патріарх Філарет хоче зберегти Українську православну церкву Київського патріархату і розділити обов’язки з митрополитом Епіфанієм.

На прес-конференції він заявив, що зараз Церкву, яку він створив, хочуть знищити.

"Московський патріарх бореться зі мною з 1992 року і не може перемогти – тепер взялися за це свої сили, з якими я будував Київський патріархат. Але не виступають відкрито проти патріарха Філарета… але кажуть, що Київський патріархат нам не потрібен", – обурився Філарет (у миру Денисенко).

"Руйнуєте те, що ви створили, що привело до надання томосу. Бо якби не було Київського патріархату, ніякого б томосу не було", – додав він.

Патріарх сказав, що ліквідацію УПЦ КП виправдовують потребою визнання іншими церквами, але "ніхто з інших церков не визнає" і навіть ті церкви, які до томосу схилялися до визнання Української православної церкви автокефальною, тепер "відмовляються – не відкрито, а під різними приводами", і "молитовного єднання немає".

"І поки що ми не бачимо шляхів, які б привели до визнання", – заявив Філарет.

"Причин невизнання багато, але головна причина – Москва. І в Україні вона діє, але вже не через Московський патріархат, а через нас же, коли наші архієреї виступають проти того, що вони створили" – додав він..

Філарет заявив: "Наше завдання – зберегти єдність Української православної церкви, зберегти Київський патріархат. Але зберегти його тільки в Україні поки що, тому що ми отримали томос як Київська митрополія"

"Для ззовні ми сьогодні є митрополія, але ми незадоволені цим, у нас перспективи – утворення і визнання Київського патріархату у майбутньому. І вселенський патріархату не відмовляється від цього… Але для того, щоб ставити питання про визнання Київського патріархату, треба об'єднатися", – додав він.

Філарет також сказав: "Якщо українська церква відмовиться від статусу патріархату, то в Україні буде лише один патріархат – Московський, і ім'я патріарха Кирила буде звучати усюди, а ім'я київського патріарха не буде. І ми самі ліквідуємо поминання київського патріарха по Україні"

Він додав, що й Українська греко-католицька церква домагається визнання патріархатом з боку Папи Римського.

"Ім'я московського патріарха поминають на всіх богослужіннях, поминають греко-католицького патріарха Святослава, а київського патріарха нема. Розумно це? 30 років боролися за створення Київського патріархату, а тепер хочемо відмовитися. Майбутнє – за київським патріархатом в Україні… Цього вимагає існування незалежної держави", – заявив патріарх.

Філарет зазначив, що президенти змінюються, а держава, народ і церква – залишаються.

Він наголосив, що незалежна держава не може існувати без незалежної церкви – і в цьому плані Україна йде шляхом інших держав.

"Ми нічого іншого не хочемо, але своє не віддамо", – сказав Філарет.

"Я вірю: буде визнана Українська православна церква. Коли – Бог знає... Ми будемо зберігати єдність, не будемо відмовлятися від Київського патріархату і будемо працювати над об'єднанням українського православ'я у єдину Церкву", – переконує він.

Нагадаємо: