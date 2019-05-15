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Патриарх Филарет хочет сохранить патриархат, чтобы поминали его имя

Среда, 15 мая 2019, 12:05

Патриарх Филарет хочет сохранить Украинскую православную церковь Киевского патриархата и разделить обязанности с митрополитом Епифанием.

На пресс-конференции он заявил, что сейчас Церковь, которую он создал, хотят уничтожить.

"Московский патриарх борется со мной с 1992 года и не может победить – теперь взялись за это свои силы, с которыми я строил Киевский патриархат. Не выступают открыто против патриарха Филарета... но говорят, что Киевский патриархат нам не нужен", – возмутился Филарет (в миру Денисенко).

"Разрушаете то, что вы создали, что привело к предоставлению томоса. Если бы не было Киевского патриархата, никакого бы томоса не было", – добавил он.

Патриарх сказал, что ликвидацию УПЦ КП оправдывают необходимостью признания другими церквями, но "никто из других церквей не признает" и даже те церкви, которые до томоса склонялись к признанию Украинской православной церкви автокефальной, теперь "отказываются – не открыто, а под разными предлогами", и "молитвенного единения нет".

"И пока мы не видим путей, которые бы привели к признанию", – заявил Филарет.

"Причин непризнания много, но главная причина – Москва. И в Украине она действует, но уже не через Московский патриархат, а через нас же, когда наши архиереи выступают против того, что они создали", – добавил он.

Филарет заявил: "Наша задача – сохранить единство Украинской православной церкви, сохранить Киевский патриархат. Но сохранить его только в Украине пока, потому что мы получили томос как Киевская митрополия"

"Для внешнего мира мы сегодня митрополия, но мы недовольны этим, у нас перспективы – создание и признание Киевского патриархата в будущем. И Вселенский патриархат не отказывается от этого... Но для того, чтобы ставить вопрос о признании Киевского патриархата, надо объединиться", – добавил он.

Филарет также сказал: "Если Украинская церковь откажется от статуса патриархата, то в Украине будет только один патриархат – Московский, и имя патриарха Кирилла будет звучать везде, а имя киевского патриарха не будет. И мы сами ликвидируем поминовение киевского патриарха по Украине"

Он добавил, что и Украинская греко-католическая церковь добивается признания патриархатом со стороны Папы Римского.

"Имя московского патриарха поминают на всех богослужениях, поминают греко-католического патриарха Святослава, а киевского патриарха нет. Разумно ли это? 30 лет боролись за создание Киевского патриархата, а теперь хотим отказаться. Будущее – за киевским патриархатом в Украине... Этого требует существование независимого государства", – заявил патриарх.

Филарет отметил, что президенты меняются, а государство, народ и церковь – остаются.

Он подчеркнул, что независимое государство не может существовать без независимой церкви – и в этом плане Украина идет по пути других государств.

"Мы ничего другого не хотим, но свое не отдадим", – сказал Филарет.

"Я верю: будет признана Украинская православная церковь. Когда – Бог знает... Мы будем сохранять единство, не станем отказываться от Киевского патриархата и будем работать над объединением украинского православия в единую Церковь", – убеждает он.

Напомним:

  • 14 мая на мероприятие Филарета приехали лишь 4 архиерея. Как полагают, это показало слабую поддержку его идеи восстановления УПЦ КП.
  • Однако в своем обращении Филарет настаивал, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает существовать, а президента Петра Порошенко и предстоятеля новой Православной церкви Украины Епифания обвинил в нарушении договоренностей.

Алена Рощенко, УП
Темы: церковьПравославная Церковь УкраиныФилареттомос
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