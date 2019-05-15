Філарет шкодує, що висував Епіфанія в очільники ПЦУ

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет сказав, що не висував би кандидатуру Епіфанія в настоятелі Православної церкви України, якби знав, що він "піде кривими дорогами".

Про це він заявив на прес-конференції 15 травня.

"Якби я знав те, що відбувається, я б його не висував би. Я довіряв йому, що він буде іти прямою дорогою, а не піде кривими дорогами. Цього я не передбачав, тому що я довіряв йому стовідсотково. Якби я за нього не боровся на Соборі, він би предстоятелем не був", – сказав патріарх.

Почесний патріарх Філарет заявив, що не підтримав би висунення Епіфанія в очільники Православної церкви України, "якби знав, що відбуватиметься" pic.twitter.com/sW5OgLeqzV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 15 травня 2019 р.

Також на прес-конференції він заявив, що за Епіфанієм може хтось стояти.

Зокрема, Філарет заявив, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.

За словами Філарета, предстоятель ПЦУ уникає спілкування з ним.

"Я йому давав рекомендації на початку – він зробив протилежне, і тепер не спілкується зі мною за винятком кількох разів", - заявив він.