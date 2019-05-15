Філарет шкодує, що висував Епіфанія в очільники ПЦУ

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Середа, 15 травня 2019, 12:59

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет сказав, що не висував би кандидатуру Епіфанія в настоятелі Православної церкви України, якби знав, що він "піде кривими дорогами".

Про це він заявив на прес-конференції 15 травня.

"Якби я знав те, що відбувається, я б його не висував би. Я довіряв йому, що він буде іти прямою дорогою, а не піде кривими дорогами. Цього я не передбачав, тому що я довіряв йому стовідсотково. Якби я за нього не боровся на Соборі, він би предстоятелем не був", – сказав патріарх.

Також на прес-конференції він заявив, що за Епіфанієм може хтось стояти.

Зокрема, Філарет заявив, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.

За словами Філарета, предстоятель ПЦУ уникає спілкування з ним.

"Я йому давав рекомендації на початку – він зробив протилежне, і тепер не спілкується зі мною за винятком кількох разів", - заявив він.

Українська правда

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Теми: Епіфаній Філарет церква Православна Церква України томос


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