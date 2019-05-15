Филарет жалеет, что выдвигал Епифания в руководители ПЦУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сказал, что не выдвигал бы кандидатуру Епифания в настоятели Православной церкви Украины, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами".

Об этом он заявил на пресс-конференции 15 мая.

"Если бы я знал то, что происходит, я бы его не выдвигал бы. Я доверял ему, что он будет идти прямой дорогой, а не пойдет кривыми дорогами. Этого я не предполагал, потому что я доверял ему стопроцентно. Если бы я за него не боролся на Соборе, он бы предстоятелем ни был", - сказал патриарх.

Почесний патріарх Філарет заявив, що не підтримав би висунення Епіфанія в очільники Православної церкви України, "якби знав, що відбуватиметься" pic.twitter.com/sW5OgLeqzV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 15 травня 2019 р.

Также на пресс-конференции он заявил, что за Епифанием может кто-то стоять.

В частности, Филарет заявил, что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.

По словам Филарета, предстоятель ПЦУ избегает общения с ним.

"Я ему давал рекомендации в начале - он сделал противоположное, и теперь не общается со мной за исключением нескольких раз", - заявил он.