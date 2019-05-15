Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филарет жалеет, что выдвигал Епифания в руководители ПЦУ

Среда, 15 мая 2019, 12:59
Филарет жалеет, что выдвигал Епифания в руководители ПЦУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сказал, что не выдвигал бы кандидатуру Епифания в настоятели Православной церкви Украины, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами".

Об этом он заявил на пресс-конференции 15 мая.

"Если бы я знал то, что происходит, я бы его не выдвигал бы. Я доверял ему, что он будет идти прямой дорогой, а не пойдет кривыми дорогами. Этого я не предполагал, потому что я доверял ему стопроцентно. Если бы я за него не боролся на Соборе, он бы предстоятелем ни был", - сказал патриарх.

Также на пресс-конференции он заявил, что за Епифанием может кто-то стоять.

В частности, Филарет заявил, что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.

По словам Филарета, предстоятель ПЦУ избегает общения с ним.

"Я ему давал рекомендации в начале - он сделал противоположное, и теперь не общается со мной за исключением нескольких раз", - заявил он.

Украинская правда
Темы: ЕпифанийФиларетцерковьПравославная Церковь Украинытомос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Епифаний
Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: