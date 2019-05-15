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Філарет каже, що за Епіфанієм хтось стоїть

Середа, 15 травня 2019, 12:25

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявляє, що за предстоятелем ПЦУ Епіфанієм може хтось стояти.

Про це він сказав на прес-конференції 15 травня.

Говорячи про порушення домовленостей між ним і Епіфанієм, він заявив, що їх суть полягає в тому, що він як патріарх повинен керувати Українською церквою на території України, а Епіфаній його до цього не допускає і навіть нічого не узгоджує з ним.

"Він від цього відмовився і керує сам. Не тільки патріарха не допускає, а й не узгоджує нічого. Навіть на першому синоді поставили питання про те, щоб мене взагалі на спокій відправити", - сказав Філарет.

На питання, чому його не допускають до керування церквою, патріарх сказав:

"Хочете знати правду? Чи просто відповідь? Правда полягає в тому, що не він керує, а ним керують", - сказав Філарет.

"І він мені прямо сказав: "Не все від мене залежить". Якщо ти предстоятель, то чому від тебе не все залежить? Значить, є якісь сили, які вищі за тебе, і вони хочуть не те, що ти хочеш, і тому ти кажеш: "Не все від мене залежить", - сказав Філарет.

Водночас він не відповів, хто саме тисне на Епфанія, чи керує ним.

"Не скажу вам. Він не сказав (про того, хто його обмежує – ред.). Він сказав: "Не все від мене залежить, але від кого (залежить – ред.) не сказав", - додав Філарет.

Усе це він назвав тиском нього і відзначив, що подібне було не один раз.   

"Такий тиск у своїй історії, своєму житті за 60 років священства я не один раз проходив, але я стояв твердо. Боже – богові, а кесарю – кесареве. І боже кесарю не віддам. Цією дорого я йшов, іду і буду йти до смерті", - підсумував Філарет.

Читайте також: "Філарет: Епіфаній влаштовує Москву, Порошенко порушив домовленості"

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися в єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томоспро автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив понад 60 єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. Але на святкування до Філарета приїхали лише 4 єпископи.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.
  • Разом з тим він запевняє, що не існує підстав, щоб забрати в України томос про автокефалію православної церкви.
  • 14 травня Філарет опублікував звернення "до всієї української православної пастви", де заявив, що Українська православна церква Київського патріархату продовжує існувати, президент Петро Порошенко порушив домовленості, а керівництво Епіфанія в новій Православній церкві України "угодне Москві".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ФіларетПравославна Церква УкраїниЕпіфаній
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