Філарет вимагає влади в Україні – каже, без цього єдності не буде

Патріарх Філарет хоче керувати Православною церквою в Україні, а за митрополитом Епіфанієм хоче залишити представлення Українською церкви за кордоном.

Як заявив він на прес-конференції саме про це домовлялися з Епіфанієм, архієреями та президентом Петром Порошенком минулого року перед Об'єднавчим собором.

"Була домовленість не тільки з Епіфанієм і президентом, і й з архієреями, що після отримання томосу я як патріарх буду керувать церквою всередині України, а назовні буде представляти цю церкву митрополит Епіфаній. Така була домовленість", – сказав Філарет.

"І для того, щоб зберегти єдність, треба виконувати домовленість", – наголосив він.

Філарет уточнив, що домовленості були усні: "Письмово ми не підписували, тому що я довіряв. І президентові довіряв, і Епіфанію довіряв. А вони обманули".

"Я як патріарх повинен керувати українською церквою на території України, а він від цього відмовився і керує сам. Не тільки патріарха не допускає, а й не узгоджує. Навіть на першому Синоді поставили питання, щоб мене взагалі на спокій відправити. Про це ж я не домовлявся" – обурився також він.

"Якби я знав те, що відбувається, я б його (Епіфанія) кандидатуру не висував би. Я довіряв йому, що він буде іти прямою дорогою, а не піде кривими дорогами. Цього я не передбачав, тому що я довіряв йому 100%-во. Якби я за нього не боровся на Соборі, він би предстоятелем не був", – заявив патріарх.

На запитання, чи обговорював він проблеми з Епфіанієм, він відповів: "Владика Епіфаній уникає спілкування зі мною. Я йому давав рекомендації на початку – він зробив протилежне, і тепер не спілкується зі мною за винятком кількох разів".

"Що стосується Порошенка, він обіцяв одне, а робить інше. Тому проблема виникає через те, що не дотримуються того, про що домовилися перед Собором 15 грудня", – сказав також патріарх.

Крім того, Філарет заявив, що статут, ухвалений 15 грудня 2018 року, був тимчасовим – і його потрібно оновити.

На запитання, чи не вважає, він, що шкодить єдиній церкві, патріарх відповів: "Не вважаю. Навпаки, я хочу робити все, щоб зберегти ту церкву, яку ми побудували. Тому я противник розділення. Тому я робив і робитиму все, щоб була церква єдиною"

"А томос відберуть чи не відберуть – це не від нас залежить", – заявив Філарет.

Патріарха запитали також: "Чи знала Мати-церква, що ви обирали Епіфанія для зовнішніх функцій, а для себе брали внутрішні функції? Чи не обманули ви таким чином вселенського патріарха?", – він відповів: "Я вселенського патріарха не обманув".

"Я приймаю томос про автокефалію Української православної церкви в статусі київської митрополії. І тому звинувачувати мене, що я не підтримую томос – це неправда", – заявив Філарет.

"Я ясно сказав: "Ми приймаємо томос про автокефалію Української православної церкви у статусі митрополії. У майбутньому ми хочемо, щоб статус Української церкви був патріархатом. Але для цього ми повинні працювати на об’єднання – так, як того хоче вселенський патріарх", – додав він.

Напередодні Філарет оприлюднив звернення до пастви, в якому пояснив свою позицію про необхідність зберегти Київський патріархат, звинувативши президента Петра Порошенка і предстоятеля ПЦУ Епііфанія в порушенні домовленостей.