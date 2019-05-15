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Активісти склали список справ, які НАЗК "злило" на користь корупціонерів

Середа, 15 травня 2019, 13:36

Активісти громадських організацій представили заявляють, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає корупціонерам уникнути відповідальності.

У середу "Центр протидії корупції" та "Декларації під контролем" представили так званий "чорний список НАЗК".

Йдеться про список справ, в яких НАЗК, ймовірно, допомогло порушникам.

Антикорупціонери вважають, що відомство "провалило усі 5 ключових напрямків свої роботи", і вимагають перезапуску агентства.

"Серед переліку фактів, зокрема, є приклад, як агентство допомогло екс-нардепу Миколі Мартиненку врятувати від незручного прокурора у його кримінальній справі, або ж як НАЗК повірило, що 88 річна бабуся прокурора Дмитра Суса розсікає на Аudi Q7", – кажуть активісти.

Загалом "чорний список" поділили на 4 розділи: "таємні агенти" (30 тисяч співробітників СБУ та військової прокуратури, яким НАЗК дозволило не публікувати декларації); "політичні замовлення" (справи, в яких, на думку активістів, дії НАЗК мають політичний характер); "могильник НАЗК" (приклади того, як "НАЗК закриває очі на грубі порушення"); "роз’яснення для допомоги корупціонерам" (роз’яснення, які нібито дозволяють чиновникам знаходити способи, щоб не декларувати всі свої статки).

"НАЗК має бути перезавантажене через звільнення керівництва. Для цього Верховна Рада має підготувати та ухвалити закон для перезапуску НАЗК. Крім того, на новому конкурсі потрібно залучати міжнародних експертів, голоси яких будуть обов’язковою умовою прийняття рішення на користь кандидата", – коментує член правління ЦПК Олена Щербан.

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Нагадаємо:

  • Під час виборчої кампанії президент Петро Порошенко заявив про необхідність перезавантажити НАЗК.
  • Крім того, НАБУ заявляло, що самостійно аналізує декларації і не розраховує на допомогу НАЗК.
  • Активісти неодноразово заявляли, що виступали проти рішень НАЗК, яке засекретило декларації посадовців військової прокуратури та Служби безпеки.
  • Пізніше суд встав на сторону НАЗК і дозволив правоохоронцям не публікувати свої статки.

"Українська правда" у Threads

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