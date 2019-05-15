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Активисты составили список дел, которые НАПК "слило" в пользу коррупционеров

Среда, 15 мая 2019, 13:36

Активисты общественных организаций заявляют, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции помогает коррупционерам избежать ответственности.

В среду "Центр противодействия коррупции" и "Декларации под контролем" представили так называемый "черный список НАПК".

Речь идет о списке дел, в которых НАПК, вероятно, помогло нарушителям.

Антикоррупционеры считают, что ведомство "провалило все 5 ключевых направлений свей работы", и требуют перезапуска агентства.

"Среди перечня фактов, в частности, есть пример, как агентство помогло экс-нардепу Николаю Мартыненко спасти от неудобного прокурора по его уголовному делу, или как НАПК поверило, что 88 летняя бабушка прокурора Дмитрия Суса рассекает на Аudi Q7", – говорят активисты.

В целом "черный список" поделили на 4 раздела: "тайные агенты" (30 тысяч сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которым НАПК позволило не публиковать декларации); "политические заказы" (дела, в которых, по мнению активистов, действия НАПК имеют политический характер); "могильник НАПК" (примеры того, как "НАПК закрывает глаза на грубые нарушения"); "разъяснения для помощи коррупционерам" (разъяснения, которые якобы позволяют чиновникам находить способы, чтобы не декларировать все свои доходы).

"НАПК должно быть перезагружено через увольнение руководства. Для этого Верховная Рада должна подготовить и принять закон для перезапуска НАПК. Кроме того, на новом конкурсе нужно привлекать международных экспертов, голоса которых будут обязательным условием принятия решения в пользу кандидата", – комментирует член правления ЦПК Елена Щербань.

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Напомним:

  • Во время избирательной кампании президент Петр Порошенко заявил о необходимости перезагрузить НАПК.
  • Кроме того, НАБУ заявляло, самостоятельно анализирует декларации и не рассчитывает на помощь НАЗК.
  • Активисты неоднократно заявляли, что выступали против решений НАПК, которое засекретило декларации должностных лиц военной прокуратуры и Службы безопасности.
  • Позже суд встал на сторону НАПК и позволил правоохранителям не публиковать свои достатки.

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