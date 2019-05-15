У Вселенському патріархаті оцінили заяву Філарета – ВВС

У Вселенському патріархаті наполягають на відсутності патріархату в Україні.

Заяву Філарета співрозмовник BBC News Україна у Вселенському патріархаті оціює як неправдиву.

"Одна брехня", – цитує видання своє джерело.

"Як казав Вселенський патріарх Варфоломій, патріарха в Києві немає, тому що патріарха ніколи не було. Філарет – колишній митрополит Київський", – прокоментував ситуацію співрозмовник видання.

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