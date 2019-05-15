У Вселенському патріархаті оцінили заяву Філарета – ВВС
Середа, 15 травня 2019, 15:09
У Вселенському патріархаті наполягають на відсутності патріархату в Україні.
Заяву Філарета співрозмовник BBC News Україна у Вселенському патріархаті оціює як неправдиву.
"Одна брехня", – цитує видання своє джерело.
"Як казав Вселенський патріарх Варфоломій, патріарха в Києві немає, тому що патріарха ніколи не було. Філарет – колишній митрополит Київський", – прокоментував ситуацію співрозмовник видання.
Нагадаємо:
- 15 травня Філарет, якому дали звання почесного патріарха Православної церкви України, скликав прес-конференцію, на якій заявив, що хоче зберегти Українську православну церкву Київського патріархату.
- Філарет заявив, що хоче керувати Православною церквою в Україні, а за митрополитом Епіфанієм хоче залишити представлення Української церкви за кордоном.