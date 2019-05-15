Во Вселенском патриархате оценили заявление Филарета – ВВС

Во Вселенском патриархате настаивают на отсутствии патриархата в Украине.

Заявление Филарета собеседник BBC News Украина во Вселенском патриархате оценил как ложное.

"Одна ложь", - цитирует издание свой источник.

"Как говорил Вселенский патриарх Варфоломей, патриарха в Киеве нет, потому что патриарха никогда не было. Филарет – бывший митрополит Киевский", - прокомментировал ситуацию источник.

Напомним: