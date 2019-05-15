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Во Вселенском патриархате оценили заявление Филарета – ВВС

Среда, 15 мая 2019, 15:09

Во Вселенском патриархате настаивают на отсутствии патриархата в Украине.

Заявление Филарета собеседник BBC News Украина во Вселенском патриархате оценил как ложное.

"Одна ложь", - цитирует издание свой источник.

"Как говорил Вселенский патриарх Варфоломей, патриарха в Киеве нет, потому что патриарха никогда не было. Филарет – бывший митрополит Киевский", - прокомментировал ситуацию источник.

Напомним:

  • 15 мая Филарет, которому дали звание почетного патриарха Православной церкви Украины, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что хочет сохранить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
  • Филарет заявил, что хочет управлять Православной церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием хочет оставить представления Украинской церкви за рубежом.

Темы: церковь
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