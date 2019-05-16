Глава НАБУ прокоментував позови Розенблата проти нього та Порошенка

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Четвер, 16 травня 2019, 00:04

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав абсурдними позови нардепа Борислава Розенблата проти нього та Петра Порошенка щодо відсутності у президента повноважень з призначення керівника НАБУ.

Про це він сказав журналістам після панельної дискусії, присвяченої створенню Антикорупційного суду, повідомляє "Громадське".

"Після того, як з пана Розенблата було знято недоторканність, він дуже багато направив позивних заяв в суд, деякі з них розглянуті, деякі - ні. Деякі дуже і дуже абсурдні.

Тому що якщо вивчити законодавство, яке регламентує порядок призначення директора НАБУ - то це конкурсний відбір. І указ президента про призначення директора НАБУ може бути скасовано виключно з підстав, зазначених в законі. Тому цей позов більше з таким політичним підтекстом", - підкреслив Ситник.

Нагадаємо:

  • Народний депутат Борислав Розенблат подав позов до президента Петра Порошенка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Розенблат просить встановити, що у президента немає повноважень призначати директора НАБУ.
  • Крім того, народний обранець вважає, що у Ситника відсутні компетенції для виконання обов’язків очільника бюро. Розенблат хоче, щоб суд це підтвердив і визнав протиправними дії Ситника на посаді.

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Теми: НАБУ Ситник Розенблат Порошенко


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