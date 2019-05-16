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Глава НАБУ прокомментировал иски Розенблата против него и Порошенко

Четверг, 16 мая 2019, 00:04

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал абсурдными иски нардепа Борислава Розенблата против него и Петра Порошенко об отсутствии у президента полномочий по назначению руководителя НАБУ.

Об этом он сказал журналистам после панельной дискуссии, посвященной созданию Антикоррупционного суда, сообщает "Громадське".

"После того, как с господина Розенблата была снято неприкосновенность, он очень много направил исковых заявлений в суд, некоторые из них рассмотрены, некоторые - нет. Некоторые очень и очень абсурдны.

Потому что если изучить законодательство, регламентирующее порядок назначения директора НАБУ - это конкурсный отбор. И указ президента о назначении директора НАБУ может быть отменен только по основаниям, указанным в законе. Поэтому этот иск более с таким политическим подтекстом", - подчеркнул Сытник.

Напомним:

  • Народный депутат Борислав Розенблат подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.
  • Розенблат просит установить, что у президента нет полномочий назначать директора НАБУ.
  • Кроме того, народный избранник считает, что у Сытника отсутствуют компетенции для выполнения обязанностей главы бюро. Розенблат хочет, чтобы суд это подтвердил и признал противоправными действия Сытника в должности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУСытникРозенблатПорошенко
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