Глава НАБУ прокомментировал иски Розенблата против него и Порошенко
Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал абсурдными иски нардепа Борислава Розенблата против него и Петра Порошенко об отсутствии у президента полномочий по назначению руководителя НАБУ.
Об этом он сказал журналистам после панельной дискуссии, посвященной созданию Антикоррупционного суда, сообщает "Громадське".
"После того, как с господина Розенблата была снято неприкосновенность, он очень много направил исковых заявлений в суд, некоторые из них рассмотрены, некоторые - нет. Некоторые очень и очень абсурдны.
Потому что если изучить законодательство, регламентирующее порядок назначения директора НАБУ - это конкурсный отбор. И указ президента о назначении директора НАБУ может быть отменен только по основаниям, указанным в законе. Поэтому этот иск более с таким политическим подтекстом", - подчеркнул Сытник.
Напомним:
- Народный депутат Борислав Розенблат подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.
- Розенблат просит установить, что у президента нет полномочий назначать директора НАБУ.
- Кроме того, народный избранник считает, что у Сытника отсутствуют компетенции для выполнения обязанностей главы бюро. Розенблат хочет, чтобы суд это подтвердил и признал противоправными действия Сытника в должности.