Суд відхилив апеляцію СБУ і Держкіно щодо заборони серіалу "Свати"

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відхилила апеляцію СБУ та Держкіно, яка стосувалася рішення Окружного адмінуду Києва у справі про серіал "Свати".

Про це 15 травня повідомила прес-служба суду.

Зазначається, що "апеляційні скарги залишені без задоволення, а рішення суду нижчої інстанції - без змін".

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