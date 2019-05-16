Суд отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете сериала "Сваты"

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админуду Киева по делу о сериале "Сваты".

Об этом 15 мая сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что "апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции - без изменений".

Читайте также: "Гарбуз от "кумовьев". Как и почему запретили сериал "Сваты"

Напомним: