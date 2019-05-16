Суд отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете сериала "Сваты"
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Четверг, 16 мая 2019, 06:40
Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админуду Киева по делу о сериале "Сваты".
Об этом 15 мая сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что "апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции - без изменений".
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Напомним:
- 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".
- Таким образом, суд удовлетворил иск ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал".
- 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".
- 22 ноября 2017 года пресс-секретарь СБУ сообщила, что Служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.
- Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии - новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.
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