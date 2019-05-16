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Суд отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете сериала "Сваты"

Четверг, 16 мая 2019, 06:40

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админуду Киева по делу о сериале "Сваты".

Об этом 15 мая сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что "апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции - без изменений".

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Напомним:

  • 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".
  • Таким образом, суд удовлетворил иск ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал".
  • 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".
  • 22 ноября 2017 года пресс-секретарь СБУ сообщила, что Служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.
  • Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии - новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

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Темы: судкиноКрыманнексия
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