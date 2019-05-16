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"Самопоміч" голосуватиме лише за одну дату інаугурації

Четвер, 16 травня 2019, 09:19

Фракції партії "Самопоміч" у Верховній Раді підтримає проект постанови щодо інаугурації Володимира Зеленського 19 травня.

Про це повідомив лідер партії і мер Львова Андрій Садовий у Twitter у четвер вранці.

"Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував президент" – окреслив він позицію "Самопомочі" з приводу голосувань 16 травня.

"Самопоміч" не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту)", – заявив Садовий.

Він наголосив: "Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення – зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".

"Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", – вважає Садовий.

Нагадаємо:

  • 10 травня переможець виборів президента Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • В парламенті зареєстровано декілька постанов щодо інаугурації шостого президента України.
  • 15 травня регламентний комітет розглянув 7 проектів постанов щодо дати інавгурації Зеленського і рекомендував Верховній Раді голосувати по кожній з них. Серед дат, які пропонують нардепи: 17 травня, 19 травня, 20 травня, 26 травня, 28 травня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: інавгураціяЗеленськийСамопомічСадовийВерховна Рада
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