"Самопоміч" голосуватиме лише за одну дату інаугурації
Фракції партії "Самопоміч" у Верховній Раді підтримає проект постанови щодо інаугурації Володимира Зеленського 19 травня.
Про це повідомив лідер партії і мер Львова Андрій Садовий у Twitter у четвер вранці.
"Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував президент" – окреслив він позицію "Самопомочі" з приводу голосувань 16 травня.
"Самопоміч" не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту)", – заявив Садовий.
Він наголосив: "Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення – зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".
"Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", – вважає Садовий.
Позиція Самопомочі по сьогоднішніх голосування:— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.
1. Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував Президент.
2. «Самопоміч» не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту).
Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему «відкритих списків».— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.
Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори.
Нагадаємо:
- 10 травня переможець виборів президента Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- В парламенті зареєстровано декілька постанов щодо інаугурації шостого президента України.
- 15 травня регламентний комітет розглянув 7 проектів постанов щодо дати інавгурації Зеленського і рекомендував Верховній Раді голосувати по кожній з них. Серед дат, які пропонують нардепи: 17 травня, 19 травня, 20 травня, 26 травня, 28 травня.
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