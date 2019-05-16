"Самопоміч" голосуватиме лише за одну дату інаугурації

Фракції партії "Самопоміч" у Верховній Раді підтримає проект постанови щодо інаугурації Володимира Зеленського 19 травня.

Про це повідомив лідер партії і мер Львова Андрій Садовий у Twitter у четвер вранці.

"Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував президент" – окреслив він позицію "Самопомочі" з приводу голосувань 16 травня.

"Самопоміч" не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту)", – заявив Садовий.

Він наголосив: "Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення – зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".

"Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", – вважає Садовий.

Позиція Самопомочі по сьогоднішніх голосування:

1. Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував Президент.

2. «Самопоміч» не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту). — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.

Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему «відкритих списків».



Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.

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