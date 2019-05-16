"Самопомич" проголосует только за одну дату инаугурации

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Четверг, 16 мая 2019, 09:19

Фракция партии "Самопомич" в Верховной Раде поддержит проект постановления об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.

Об этом сообщил лидер партии и мэр Львова Андрей Садовой в Twitter в четверг утром.

"Поддержим проект постановления с датой инаугурации 19 мая, предложенной президентом", – очертил он позицию "Самопомочи" по поводу голосований 16 мая.

"Самопомич" не будет голосовать за постановление с другими датами (если ни одно из них не проходит, дату должен определить спикер парламента)", – заявил Садовой.

Он подчеркнул: "Мы настаиваем, чтобы этот парламент, в первую очередь, принял два важных решения – снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательных правил на систему "открытых списков".

"После этого этот парламент можно смело распускать и идти на выборы", – считает Садовой.

Напомним:

  • 10 мая победитель выборов президента Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием назначить датой инаугурации 19 мая.
  • В парламенте зарегистрировано несколько постановлений относительно инаугурации шестого президента Украины.
  • 15 мая регламентный комитет рассмотрел 7 проектов постановлений относительно даты инаугурации Зеленского и рекомендовал Верховной Раде голосовать по каждой из них. Среди дат, которые предлагают нардепы: 17 мая, 19 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая.

Алена Рощенко, УП

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Темы: инаугурация Зеленский Самопомич Садовый Верховная Рада


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