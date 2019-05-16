"Самопомич" проголосует только за одну дату инаугурации
Фракция партии "Самопомич" в Верховной Раде поддержит проект постановления об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.
Об этом сообщил лидер партии и мэр Львова Андрей Садовой в Twitter в четверг утром.
"Поддержим проект постановления с датой инаугурации 19 мая, предложенной президентом", – очертил он позицию "Самопомочи" по поводу голосований 16 мая.
"Самопомич" не будет голосовать за постановление с другими датами (если ни одно из них не проходит, дату должен определить спикер парламента)", – заявил Садовой.
Он подчеркнул: "Мы настаиваем, чтобы этот парламент, в первую очередь, принял два важных решения – снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательных правил на систему "открытых списков".
"После этого этот парламент можно смело распускать и идти на выборы", – считает Садовой.
Позиція Самопомочі по сьогоднішніх голосування:— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.
1. Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував Президент.
2. «Самопоміч» не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту).
Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему «відкритих списків».— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.
Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори.
Напомним:
- 10 мая победитель выборов президента Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием назначить датой инаугурации 19 мая.
- В парламенте зарегистрировано несколько постановлений относительно инаугурации шестого президента Украины.
- 15 мая регламентный комитет рассмотрел 7 проектов постановлений относительно даты инаугурации Зеленского и рекомендовал Верховной Раде голосовать по каждой из них. Среди дат, которые предлагают нардепы: 17 мая, 19 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая.