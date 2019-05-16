"Самопомич" проголосует только за одну дату инаугурации

Фракция партии "Самопомич" в Верховной Раде поддержит проект постановления об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.

Об этом сообщил лидер партии и мэр Львова Андрей Садовой в Twitter в четверг утром.

"Поддержим проект постановления с датой инаугурации 19 мая, предложенной президентом", – очертил он позицию "Самопомочи" по поводу голосований 16 мая.

"Самопомич" не будет голосовать за постановление с другими датами (если ни одно из них не проходит, дату должен определить спикер парламента)", – заявил Садовой.

Он подчеркнул: "Мы настаиваем, чтобы этот парламент, в первую очередь, принял два важных решения – снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательных правил на систему "открытых списков".

"После этого этот парламент можно смело распускать и идти на выборы", – считает Садовой.

Позиція Самопомочі по сьогоднішніх голосування:

1. Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував Президент.

2. «Самопоміч» не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту). — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.

Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему «відкритих списків».



Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 16 травня 2019 р.

Напомним: