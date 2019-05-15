Комітет Ради ухвалив рішення щодо дати інавгурації Зеленського

Регламентний комітет Верховної Ради розглянув сім проектів постанов щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і рекомендував ВР голосувати по кожній з них.

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні 15 травня.

Загалом, проектами пропонувалося провести інавгурацію Зеленського з 17 травня і до кінця місяця.

Серед нардепів, які реєстрували проекти постанов щодо інавгурації, Сергій Міщенко (19 травня), Віктор Балога (19 травня), Віталій Купрій (20 і 26 травня), Сергій Каплін (19 травня), Володимир Курінний (17 травня).

Водночас, нардеп Андрій Тетерук заявив, що "Народний фронт" та ще кілька депутатських сил пропонують провести інавгурацію 28 травня.

Тетерук реєстрував проект постанови з Бориславом Березою.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради Павло Пинзеник назвав всі постанови мотивованими.

За його словами, вони в межах закону пропонують провести інавгурацію в 30-денний строк після публікації офіційних результатів виборів.

Пинзеник наголосив, що комітет не має повноважень закликати чи визначати дату інавгурації.

Тепер на засіданні Верховна Рада має проголосувати на підтримку тієї чи іншої постанови.

Зі слів Пинзеника, за регламентом, Рада буде голосувати за постанови по черзі, в порядку дати реєстрації, як тільки якась з постанов набере 226 голосів, наступні не будуть розглядатися.

Першим свій проект постанови зареєстрував нардеп Міщенко.

Якщо жодна із запропонованих постанов не набере потрібної кількості голосів, то рішення про дату інавгурації може ухвалити спікер ВР Андрій Парубій.

Раніше Парубій заявив, що Рада буде приймати рішення щодо дати інавгурації на основі рекомендацій комітету 16 травня після того як розгляне закон про Держбюро розслідувань.

У Зеленського обдумують питання розпуску Верховної Ради до осінніх виборів у парламент.

При цьому сам Зеленський заявив, що говорити про розпуск ВР ще зарано, оскільки повноважень президента він ще не має.

Раніше Парубій натякнув, що за Конституцією Зеленський може розпустити Раду до 27 травня.

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