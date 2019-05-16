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Youtube, Google і Ко вирішили разом боротись з насильством в мережі

Четвер, 16 травня 2019, 09:33

Великі технологічні компанії такі як Facebook, Youtube і Google підписали спільне зобов’язання боротися з "терористичним" та "екстремістським" контентом в інтернеті.

Таке рішення було прийняте після масових вбивств в двох мечетях у Новій Зеландії в березні цього року, повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що 15 травня президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Парижі керівників компаній Google, Twitter, Facebook і Microsoft, щоб оприлюднити "Крайстчерчський заклик" про добровільне зобов’язання для онлайн-платформ.

Угода назвали на честь міста, в якому бойовик вбив 51 людину в двох новозеландських мечетях 15 березня і транслював свої дії в прямому ефірі на Facebook.

Документ не має обов’язкової юридичної сили.

Разом з тим інтернет-компанії, в тому числі Amazon, Twitter, Microsoft і Dailymotion, пообіцяли негайно і назавжди видалити будь-який насильницький контент з ознаками тероризму чи екстремізму.

Нагадаємо:

  • Раніше компанія Facebook повідомила, що посилює правила використання функції прямої трансляції Facebook Live.
  • Йшлося про запровадження так званої "політики одного удару" і тимчасово обмеження функції для людей, що порушували правила користування мережею й були за це покарані.
  • 15 березня у двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч відкрили вогонь, загинули 50 людей. Один із нападників Брентон Таррант під час теракту вів пряму трансляцію з мечеті.
  • Facebook згодом видалив відеозапис і заблокував його профіль.
  • 21-22 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях. Загалом теракти забрали життя понад 300 людей. Влада припускала, що це помста місцевих екстремістів за теракт у мечетях Нової Зеландії.

Теми: facebookінтернеттероризм
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