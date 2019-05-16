Youtube, Google і Ко вирішили разом боротись з насильством в мережі

1223 перегляди
Четвер, 16 травня 2019, 09:33

Великі технологічні компанії такі як Facebook, Youtube і Google підписали спільне зобов’язання боротися з "терористичним" та "екстремістським" контентом в інтернеті.

Таке рішення було прийняте після масових вбивств в двох мечетях у Новій Зеландії в березні цього року, повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що 15 травня президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Парижі керівників компаній Google, Twitter, Facebook і Microsoft, щоб оприлюднити "Крайстчерчський заклик" про добровільне зобов’язання для онлайн-платформ.

Угода назвали на честь міста, в якому бойовик вбив 51 людину в двох новозеландських мечетях 15 березня і транслював свої дії в прямому ефірі на Facebook.

Документ не має обов’язкової юридичної сили.

Разом з тим інтернет-компанії, в тому числі Amazon, Twitter, Microsoft і Dailymotion, пообіцяли негайно і назавжди видалити будь-який насильницький контент з ознаками тероризму чи екстремізму.

Нагадаємо:

  • Раніше компанія Facebook повідомила, що посилює правила використання функції прямої трансляції Facebook Live.
  • Йшлося про запровадження так званої "політики одного удару" і тимчасово обмеження функції для людей, що порушували правила користування мережею й були за це покарані.
  • 15 березня у двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч відкрили вогонь, загинули 50 людей. Один із нападників Брентон Таррант під час теракту вів пряму трансляцію з мечеті.
  • Facebook згодом видалив відеозапис і заблокував його профіль.
  • 21-22 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях. Загалом теракти забрали життя понад 300 людей. Влада припускала, що це помста місцевих екстремістів за теракт у мечетях Нової Зеландії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: facebook інтернет тероризм


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Facebook змінює правила живих трансляцій Live 15 травня 2019, 08:44
Цукерберг відкинув пропозицію розділити Facebook, Instagram і WhatsApp на незалежні компанії 12 травня 2019, 03:45
Співзасновник Facebook закликав владу США позбавити компанію контролю над Instagram і WhatsApp 10 травня 2019, 04:35
Усі новини
Головні новини
Геращенко подала заяву про звільнення з двох посад
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Усі новини
Фото

Як політики свої вишиванки вигулювали

інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелу чи Сирію

Освіта

Вступ 2019 на магістратуру: відповіді МОН на поширені питання