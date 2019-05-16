Youtube, Google і Ко вирішили разом боротись з насильством в мережі

Великі технологічні компанії такі як Facebook, Youtube і Google підписали спільне зобов’язання боротися з "терористичним" та "екстремістським" контентом в інтернеті.

Таке рішення було прийняте після масових вбивств в двох мечетях у Новій Зеландії в березні цього року, повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що 15 травня президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Парижі керівників компаній Google, Twitter, Facebook і Microsoft, щоб оприлюднити "Крайстчерчський заклик" про добровільне зобов’язання для онлайн-платформ.

Угода назвали на честь міста, в якому бойовик вбив 51 людину в двох новозеландських мечетях 15 березня і транслював свої дії в прямому ефірі на Facebook.

Документ не має обов’язкової юридичної сили.

Разом з тим інтернет-компанії, в тому числі Amazon, Twitter, Microsoft і Dailymotion, пообіцяли негайно і назавжди видалити будь-який насильницький контент з ознаками тероризму чи екстремізму.

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