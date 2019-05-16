Youtube, Google и Ко решили вместе бороться с насилием в сети

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Четверг, 16 мая 2019, 09:33

Большие технологические компании, такие как Facebook, Youtube и Google, подписали совместное обязательство относительно борьбы с "террористическим" и "экстремистским" контентом в интернете.

Такое решение было принято после массовых убийств в двух мечетях в Новой Зеландии в марте этого года, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 15 мая президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже руководителей компаний Google, Twitter, Facebook и Microsoft, чтобы обнародовать "Крайстчерчский призыв" о добровольном обязательстве для онлайн-платформ.

Соглашение назвали в честь города, в котором боевик убил 51 человек в двух новозеландских мечетях 15 марта и транслировал свои действия в прямом эфире на Facebook.

Документ не имеет обязательной юридической силы.

Вместе с тем интернет-компании, в том числе Amazon, Twitter, Microsoft и Dailymotion, пообещали немедленно и навсегда удалить контент с признаками терроризма или экстремизма.

Напомним:

  • Ранее компания Facebook сообщила, что ужесточает правила использования функции прямой трансляции Facebook Live.
  • Речь шла о введении так называемой "политики одного удара" и временном ограничении функции для людей, которые нарушали правила пользования сетью и были за это наказаны.

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Темы: facebook интернет терроризм


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