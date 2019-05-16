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Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии – соцопрос

Четверг, 16 мая 2019, 11:58
Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии – соцопрос

Партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолевают 5%-й барьер на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы "Рейтинг", сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, согласно социсследованию, среди тех, кто определился, и будет голосовать за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 39,9% (среди всех опрошенных 29,5%), за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 10,9% (8,1%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 10,6% (7,8%), ВО "Батькивщина" – 9,1% (6,7%).

За партию "Честь и сила" Игоря Смешко проголосовали бы 5,1% тех, кто определился (3,8% всех респондентов), за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 5,0% (3,7%), за "Оппозиционный блок - Партию мира и развития" – 3,5% (2,6%), за Радикальную партию Олега Ляшко – 3,3% (2,4%), за ВО "Свобода" – 2,4% (1,8%), за объединение "Самопомич" – 2,0% (1,5%).

Партия Святослава Вакарчука набрала бы 0,9% голосов тех, кто определился (0,7% голосов всех опрошенных).

Все остальные представленные в опросе партии набрали бы менее 0,5% голосов избирателей.

Рейтинг партий
Рейтинг партий
ratinggroup.ua

При этом 49,3% опрошенных сказали, что точно готовы принимать участие в парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, 29,9% - скорее да, 8,8% опрошенных точно бы не принимали в них участие и 5,5% - скорее нет. А 6,4% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Отмечается, что исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Напомним:

  • Очередные выборы в украинский парламент должны состояться 27 октября 2019 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радавиборысоциология
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