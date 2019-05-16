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Епіфаній прокоментував чутки про бідність ПЦУ і Філарета-касира

Четвер, 16 травня 2019, 12:22

Предстоятель єдиної Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що майже всі кошти, які надходять у церковну касу Києва, контролює почесний патріарх Філарет.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

Коментуючи питання про те, чи правдиві чутки про те, що у ПЦУ дуже скрутна фінансова ситуація, оскільки всі фінанси в церкві контролює Філарет, Епіфаній відповів:

"Місто Київ - все місто, включаючи всі фінанси, які надходили в церковну касу, окрім Михайлівського монастиря, залишилися за почесним патріархом Філаретом".

"Загалом ми - Київська митрополія, Київська православна богословська академія - зараз частково утримуємось з тих пожертв, які надходять в казну Михайлівського золотоверхого монастиря. Решта коштів - від благодійників", - додав він.

На питання, чи можуть внутрішні конфлікти у ПЦУ завадити визнанню нової помісної православної церкви світовим православ'ям, митрополит заявив, що наразі робиться все для визнання української автокефалії.

"Ми робимо все задля того, щоб нашу автокефалію було визнано з боку інших православних церков. І я вірю, що згодом інші православні церкви визнають наш автокефальний статус", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що у ПЦУ немає і не буде ніяких розбіжностей, а всі випробування будуть подолані.

На питання, чи на фоні чварів у церкві чи активізується перехід парафій, які наразі фактично зупинилися,, митрополит відповів, що перехід парафій призупинився після виборів, але є багато парафій, які очікують і визначаються.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналисяу єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефаліюукраїнської церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.
  • Пізніше він дав прес-конференцію, на якій звинуватив Епіфаній у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
  • Крім того, за словами Філарета, предстоятель ПЦУ уникає спілкування з ним.
  • У свою чергу предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення почесного патріарха Філарета неправдиві.

Теми: ЕпіфанійФіларетцерквагроші
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