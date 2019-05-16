Епифаний прокомментировал слухи о бедности ПЦУ и Филарете-кассире

Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что почти все средства, которые поступают в церковную кассу Киева, контролирует почетный патриарх Филарет.

Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.

Комментируя вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что у ПЦУ очень затруднительна финансовая ситуация, поскольку все финансы в церкви контролирует Филарет, Епифаний ответил:

"Город Киев - весь город, включая все финансы, которые поступали в церковную кассу, кроме Михайловского монастыря, остались за почетным патриархом Филаретом".

"В целом мы - Киевская митрополия, Киевская православная богословская академия - сейчас частично удерживаемся из тех пожертвований, которые поступают в казну Михайловского златоверхого монастыря. Остальные средства - от благотворителей", - добавил он.

На вопрос, могут ли внутренние конфликты в ПЦУ помешать признанию новой поместной православной церкви мировым православием, митрополит заявил, что сейчас делается все для признания украинской автокефалии.

"Мы делаем все для того, чтобы наша автокефалия была признана со стороны других православных церквей. И я верю, что со временем другие православные церкви признают наш автокефальный статус", - сказал Епифаний.

Он отметил, что в ПЦУ нет и не будет никаких разногласий, а все испытания будут преодолены.

На вопрос, на фоне распрей в церкви активизируется ли переход приходов, которые сейчас фактически остановился, митрополит ответил, что переход приходов приостановился после выборов много приходов, которые ожидают и определяются.

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Напомним: