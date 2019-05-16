Епифаний прокомментировал слухи о бедности ПЦУ и Филарете-кассире
Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что почти все средства, которые поступают в церковную кассу Киева, контролирует почетный патриарх Филарет.
Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.
Комментируя вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что у ПЦУ очень затруднительна финансовая ситуация, поскольку все финансы в церкви контролирует Филарет, Епифаний ответил:
"Город Киев - весь город, включая все финансы, которые поступали в церковную кассу, кроме Михайловского монастыря, остались за почетным патриархом Филаретом".
"В целом мы - Киевская митрополия, Киевская православная богословская академия - сейчас частично удерживаемся из тех пожертвований, которые поступают в казну Михайловского златоверхого монастыря. Остальные средства - от благотворителей", - добавил он.
На вопрос, могут ли внутренние конфликты в ПЦУ помешать признанию новой поместной православной церкви мировым православием, митрополит заявил, что сейчас делается все для признания украинской автокефалии.
"Мы делаем все для того, чтобы наша автокефалия была признана со стороны других православных церквей. И я верю, что со временем другие православные церкви признают наш автокефальный статус", - сказал Епифаний.
Он отметил, что в ПЦУ нет и не будет никаких разногласий, а все испытания будут преодолены.
На вопрос, на фоне распрей в церкви активизируется ли переход приходов, которые сейчас фактически остановился, митрополит ответил, что переход приходов приостановился после выборов много приходов, которые ожидают и определяются.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
- Позже он дал пресс-конференцию, на которой обвинил Епифаний в том, что он пытался отстранить его от служения, не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
- Кроме того, по словам Филарета, предстоятель ПЦУ избегает общения с ним.
- В свою очередь предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения почетного патриарха Филарета ложные.