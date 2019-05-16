Справа про махінації з житлом Нацгвардії: суд відпустив директора "Укрбуду"

Суд відпустив з-під варти генерального директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, підозрюваного в оборудках з житлом для Національної гвардії.

Про це свідчить ухвала суду, копію якої "Українській правді" надала прес-служба забудовника.

Крім того, на власному сайті компанія повідомила, що суд визнав незаконність дій Національного антикорупційного бюро і встановив факт перевищення співробітниками НАБУ службових повноважень.

"16 травня Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами НАБУ генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди та звільнив його з-під варти", – кажуть у компанії.

Адвокати готують заяву про злочин НАБУ.

Правоохоронці нібито дві доби утримували Майбороду, не вручали йому подання про обрання запобіжного заходу, саме затримання було незаконним, а детективи "намагалися перешкоджати роботі суду, який розглядав справу про незаконне затримання".

"На момент його незаконного затримання Олег Майборода навіть не перебував у статусі підозрюваного. Також за півтора роки розслідування він десятки раз виїжджав за кордон, а отже точно не мав наміру нікуди тікати. Навпаки, протягом цього часу він та інші представники "Укрбуд Девелопмент" усіма силами сприяли роботі НАБУ", – каже захисник Олег Татаров.

Адвокат стверджує, що під час розслідування фірма надавала детективам НАБУ всі необхідні документи та пояснення.

"Українська правда" намагається отримати коментар правоохоронців. Заступник очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко відповів УП, що відомство перевіряє інформацію.

У Шевченківському райсуді наразі також не змогли її ані підтвердити, ані спростувати.

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