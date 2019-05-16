Дело о махинациях с жильем Нацгвардии: "Укрбуд" говорит, что суд отпустил их директора

Суд отпустил из-под стражи генерального директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, подозреваемого в махинациях с жильем для Национальной гвардии.

Об этом свидетельствует постановление суда, копию которого "Украинской правде" предоставила пресс-служба застройщика.

Кроме того, на собственном сайте компания сообщила, что суд признал незаконность действий Национального антикоррупционного бюро и установил факт превышения сотрудниками НАБУ служебных полномочий.

"16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи", – говорят в компании.

Адвокаты готовят заявление о преступлении НАБУ.

Правоохранители якобы двое суток удерживали Майбороду, не вручали ему представление об избрании меры пресечения, само задержание было незаконным, а детективы "пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании".

"На момент его незаконного задержания Олег Майборода даже не находился в статусе подозреваемого. Также за полтора года расследования он десятки раз выезжал за границу, а значит точно не собирался никуда бежать. Наоборот, за это время он и другие представители "Укрбуд Девелопмент" всеми силами способствовали работе НАБУ", – говорит защитник Олег Татаров.

Адвокат утверждает, что в ходе расследования фирма предоставляла детективам НАБУ все необходимые документы и объяснения.

"Украинская правда" пытается получить комментарий правоохранителей. Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко ответил УП, что ведомство проверяет информацию.

В Шевченковском райсуде пока также не смогли ее ни подтвердить, ни опровергнуть.

Напомним: