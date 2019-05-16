Дело о махинациях с жильем Нацгвардии: "Укрбуд" говорит, что суд отпустил их директора
Суд отпустил из-под стражи генерального директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, подозреваемого в махинациях с жильем для Национальной гвардии.
Об этом свидетельствует постановление суда, копию которого "Украинской правде" предоставила пресс-служба застройщика.
Кроме того, на собственном сайте компания сообщила, что суд признал незаконность действий Национального антикоррупционного бюро и установил факт превышения сотрудниками НАБУ служебных полномочий.
"16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи", – говорят в компании.
Адвокаты готовят заявление о преступлении НАБУ.
Правоохранители якобы двое суток удерживали Майбороду, не вручали ему представление об избрании меры пресечения, само задержание было незаконным, а детективы "пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании".
"На момент его незаконного задержания Олег Майборода даже не находился в статусе подозреваемого. Также за полтора года расследования он десятки раз выезжал за границу, а значит точно не собирался никуда бежать. Наоборот, за это время он и другие представители "Укрбуд Девелопмент" всеми силами способствовали работе НАБУ", – говорит защитник Олег Татаров.
Адвокат утверждает, что в ходе расследования фирма предоставляла детективам НАБУ все необходимые документы и объяснения.
"Украинская правда" пытается получить комментарий правоохранителей. Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко ответил УП, что ведомство проверяет информацию.
В Шевченковском райсуде пока также не смогли ее ни подтвердить, ни опровергнуть.
Напомним:
- 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова, гендиректора "Укрбуда" и частного предпринимателя.
- Их подозревают в незаконном завладении 81 635 448 грн.
- В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
- НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
- Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.