Дело о махинациях с жильем Нацгвардии: "Укрбуд" говорит, что суд отпустил их директора

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Четверг, 16 мая 2019, 12:50

Суд отпустил из-под стражи генерального директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, подозреваемого в махинациях с жильем для Национальной гвардии.

Об этом свидетельствует постановление суда, копию которого "Украинской правде" предоставила пресс-служба застройщика.

 

Кроме того, на собственном сайте компания сообщила, что суд признал незаконность действий Национального антикоррупционного бюро и установил факт превышения сотрудниками НАБУ служебных полномочий.

"16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи", – говорят в компании.

Адвокаты готовят заявление о преступлении НАБУ.

Правоохранители якобы двое суток удерживали Майбороду, не вручали ему представление об избрании меры пресечения, само задержание было незаконным, а детективы "пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании".

"На момент его незаконного задержания Олег Майборода даже не находился в статусе подозреваемого. Также за полтора года расследования он десятки раз выезжал за границу, а значит точно не собирался никуда бежать. Наоборот, за это время он и другие представители "Укрбуд Девелопмент" всеми силами способствовали работе НАБУ", – говорит защитник Олег Татаров.

Адвокат утверждает, что в ходе расследования фирма предоставляла детективам НАБУ все необходимые документы и объяснения.

"Украинская правда" пытается получить комментарий правоохранителей. Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко ответил УП, что ведомство проверяет информацию.

В Шевченковском райсуде пока также не смогли ее ни подтвердить, ни опровергнуть.

Напомним:

  • 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова, гендиректора "Укрбуда" и частного предпринимателя.
  • Их подозревают в незаконном завладении 81 635 448 грн.
  • В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
  • НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.

Украинская правда

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