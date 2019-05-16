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Епіфаній анонсував синод, де розглянуть конфлікт у церкві

Четвер, 16 травня 2019, 14:31

Священний синод Православної церкви України відбудеться  24 травня, на ньому обговорюватимуть і конфлікт у церкві.

Про це в інтерв’ю "ВВС News Україна" повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Так, ми плануємо 24-го провести засідання Священного синоду", - сказав він.

За словами Епіфанія, загалом на синоді буде обговорюватися загальний стан справ у церкві, а також конфлікт між предстоятелем ПЦУ і почесним патріархом Філаретом.

"Звичайно, що якщо ми керуємося колегіально, то відповідно на Священному синоді будуть розглядатися різні питання, і будуть винесені певні рішення, які стосуються нашої єдності. Бо я як предстоятель, і Священний синод покликаний все робити задля того, щоб у церкві панувала єдність і мир. Ми не будемо нічого робити того, що руйнує нашу єдність", - сказав Епіфаній.

Він також додав, що на синоді не планують розглядати зміни до статуту, або відправку Філарета на покій, про що заявляв сам патріарх.

"Навпаки, я як предстоятель, захищав патріарха Філарета. І завдяки моїй позиції йому залишили місто Київ і все те, чим він керує зараз. Тому говорити про те, що хтось хотів відправити його на спокій – це відверта неправда", - сказав Епіфаній.

Він нагадав, що згідно з нормами нового статуту, той чи інший архієрей обирається на кафедру по життєво.

"Але якщо будуть якісь непорозуміння чи вчинені певні дії – це буде розглядатись і Священним синодом, і церковним судом, після якого будуть прийматися відповідні рішення за статутом", - сказав предстоятель ПЦУ.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.
  • Пізніше він дав прес-конференцію, на якій звинуватив Епіфаній у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
  • Крім того, за словами Філарета, предстоятель ПЦУ уникає спілкування з ним.
  • У свою чергу предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення почесного патріарха Філарета неправдиві.

Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфаній
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