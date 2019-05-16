Епифаний анонсировал синод, где рассмотрят конфликт в церкви

3756 просмотров
Четверг, 16 мая 2019, 14:31

Священный синод Православной церкви Украины состоится 24 мая, на нем будут обсуждать и конфликт в церкви.

Об этом в интервью "ВВС News Украина" сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Да, мы планируем 24-го провести заседание Священного синода", - сказал он.

По словам Епифания, на синоде будет обсуждаться общее состояние дел в церкви, а также конфликт между предстоятелем ПЦУ и почетным патриархом Филаретом.

"Конечно, если мы руководствуемся коллегиально, то соответственно на Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Потому что я как предстоятель, и Священный синод призваны все делать для того, чтобы в церкви царили единство и мир. Мы не будем ничего делать такого, что разрушает наше единство", - сказал Епифаний.

Он также добавил, что на синоде не планируют рассматривать изменения в устав, или отправку Филарета на покой, о чем заявлял сам патриарх.

"Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой – это откровенная ложь", - сказал Епифаний.

Он напомнил, что согласно нормам нового устава, тот или иной архиерей избирается на кафедру пожизненно.

"Но если будут какие-то недоразумения или совершены определенные действия – это будет рассматриваться и Священным синодом, и церковным судом, после которого будут приниматься соответствующие решения по уставу", - сказал предстоятель ПЦУ.

Читайте также: Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
  • На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
  • В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
  • 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
  • Позже он дал пресс-конференцию, на которой обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
  • Кроме того, по словам Филарета, предстоятель ПЦУ избегает общения с ним.
  • В свою очередь предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения почетного патриарха Филарета неправдивые.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Православная Церковь Украины Епифаний


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Раскола никто не хочет, это конфликт двух человек" – иерарх ПЦУ 16 мая 2019, 11:42
На первом Синоде ПЦУ об отстранении Филарета речи не было – источник 16 мая 2019, 10:19
Филарет объяснил, почему не верит, что томос отберут 15 мая 2019, 13:55
Все новости
Главные новости
Геращенко подала заявление об увольнении с двух должностей
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках"
Команда Зеленского зовет Кабмин на газовые консультации
Кого украинцы хотят видеть премьером: лидируют Тимошенко и Смешко
Все новости
Фото

Как политики свои вышиванки выгуливали

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

Образование

Вступление 2019 на магистратуру: ответы МОН на распространенные вопросы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів