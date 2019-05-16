У Вакарчука вже є відповідальні за антикорупцію і комунікацію

В партії Святослава Вакарчука "Голос" визначилися із відповідальним за антикорупцію, адміністративним керівником і головним "комунікатором".

Про це йдеться у статті "Вакарчук і його "Голос". Як лідер "Океану Ельзи" йде на вибори".

"У політичному офісі лідера "Океану Ельзи" працюють колишня заступниця міністра економіки Айвараса Абромавичуса Юлія Клименко, екс-виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин, PR-спеціаліст Ярина Ключковська.

Клименко є адміністративним керівником команди Вакарчука, Юрчишин – консультант з питань політики та антикорупції, Ключковська керує всіма питаннями з комунікації", - йдеться у статті.

Також у його команді: екс-соратниця Анатолія Гриценка та Михайла Саакашвілі Соломія Бобровська, експерт зі зв’язків з ВР стратегічної групи радників при Кабміні Ярослав Железняк, кардіолог і академік Юрій Соколов, "кіборг" Андрій Шараскін.

Головний меседж партії Вакарчука на цих виборах звучатиме так: "Тотальна зміна політичної культури".

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