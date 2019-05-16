Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вакарчука уже есть ответственные за антикоррупцию и коммуникацию

Четверг, 16 мая 2019, 15:26

В партии Святослава Вакарчука "Голос" определились с ответственным за антикоррупцию, административным руководителем и главным "коммуникатором".

Об этом говорится в статье "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы".

"В политическом офисе лидера "Океана Эльзы" работают бывшая заместитель министра экономики Абромавичюса Юлия Клименко, экс-исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, PR-специалист Ярина Ключковская.

Клименко является административным руководителем команды Вакарчука, Юрчишин - консультант по вопросам политики и антикоррупции, Ключковская руководит всеми вопросами по коммуникации", - говорится в статье.

Также в его команде: экс-соратник Анатолия Гриценко и Михаила Саакашвили Соломия Бобровская, эксперт по связям с ВР стратегической группы советников при Кабмине Ярослав Железняк, кардиолог и академик Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин.

Главный месседж партии Вакарчука на этих выборах будет звучать так: "Тотальная смена политической культуры".

Напомним:

  • В четверг музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: