У Вакарчука уже есть ответственные за антикоррупцию и коммуникацию

В партии Святослава Вакарчука "Голос" определились с ответственным за антикоррупцию, административным руководителем и главным "коммуникатором".

Об этом говорится в статье "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы".

"В политическом офисе лидера "Океана Эльзы" работают бывшая заместитель министра экономики Абромавичюса Юлия Клименко, экс-исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, PR-специалист Ярина Ключковская.

Клименко является административным руководителем команды Вакарчука, Юрчишин - консультант по вопросам политики и антикоррупции, Ключковская руководит всеми вопросами по коммуникации", - говорится в статье.

Также в его команде: экс-соратник Анатолия Гриценко и Михаила Саакашвили Соломия Бобровская, эксперт по связям с ВР стратегической группы советников при Кабмине Ярослав Железняк, кардиолог и академик Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин.

Главный месседж партии Вакарчука на этих выборах будет звучать так: "Тотальная смена политической культуры".

Напомним: