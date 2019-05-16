У Вакарчука уже есть ответственные за антикоррупцию и коммуникацию
В партии Святослава Вакарчука "Голос" определились с ответственным за антикоррупцию, административным руководителем и главным "коммуникатором".
Об этом говорится в статье "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы".
"В политическом офисе лидера "Океана Эльзы" работают бывшая заместитель министра экономики Абромавичюса Юлия Клименко, экс-исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, PR-специалист Ярина Ключковская.
Клименко является административным руководителем команды Вакарчука, Юрчишин - консультант по вопросам политики и антикоррупции, Ключковская руководит всеми вопросами по коммуникации", - говорится в статье.
Также в его команде: экс-соратник Анатолия Гриценко и Михаила Саакашвили Соломия Бобровская, эксперт по связям с ВР стратегической группы советников при Кабмине Ярослав Железняк, кардиолог и академик Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин.
Главный месседж партии Вакарчука на этих выборах будет звучать так: "Тотальная смена политической культуры".
Напомним:
- В четверг музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
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