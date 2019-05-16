Завершено следствие о возможной госизмене экс-начальника Генштаба

Правоохранители завершили расследование возможной государственной измены бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимира Заманы.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, не называя имя подозреваемого.

По данным "Украинской правды", речь идет именно о Замане.

Дело расследовала Главная военная прокуратура и Служба безопасности.

Заману подозревают по по ч.2 ст.27 (соучастие), ч.1 ст.111 (госизмена) УК Украины.

"Подозреваемому и защитникам 16.05.2019 предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", – отмечают в прокуратуре.

Напомним: