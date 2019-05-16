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Завершено следствие о возможной госизмене экс-начальника Генштаба

Четверг, 16 мая 2019, 16:49

Правоохранители завершили расследование возможной государственной измены бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимира Заманы.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, не называя имя подозреваемого.

По данным "Украинской правды", речь идет именно о Замане.

Дело расследовала Главная военная прокуратура и Служба безопасности.

Заману подозревают по по ч.2 ст.27 (соучастие), ч.1 ст.111 (госизмена) УК Украины.

"Подозреваемому и защитникам 16.05.2019 предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", – отмечают в прокуратуре.

Напомним:

  • Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
  • Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, из-за того, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.
  • Замана свидетельствовал по делу о государственной измене Виктора Януковича. Он говорил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года. Замана утверждал, что разговаривал по этому поводу с Александром Турчиновым, но тогдашнее руководство якобы решило не отвечать на агрессию.
  • Турчинов назвал эти показания ложью.
  • 25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.
  • Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.
  • Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях отметил: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью"

Украинская правда
Темы: ГенштабЯнуковичВооруженные силыгосизмена
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