Вакарчук збирається бути співочим депутатом

Лідер новоствореної партії "Голос" співак Святослав Вакарчук продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.

Про це йдеться у статті "Вакарчук і його "Голос". Як лідер "Океану Ельзи" йде на вибори".

"PR-стратегія Вакарчука подібна до стратегії Зеленського. По-перше, в обох максимальна впізнаваність по країні, по-друге, лідер "Океану Ельзи" хоч переходить у політику, але з музикою й концертами він зав'язувати не збирається навіть після обрання депутатом", – йдеться у матеріалі.

Сам Вакарчук пояснив таку позицію вірністю своїм принципам.

"Я виступаю за повну автентичність, в політиці треба залишатися самим собою. Автентичність – один із наших принципів. Візьміть, до прикладу, Черчилля або зараз Трампа – за будь-яких обставин вони залишалися і залишаються самими собою. Якщо мені не доведеться іти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду собою", – пояснює поки що тільки співак Вакарчук.

Зазначається, що графіки концертів ОЕ розписані до 20 вересня: найближчий концерт 17 травня в Києві, останній відомий – у Мінську у вересні.

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