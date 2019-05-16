Вакарчук збирається бути співочим депутатом
Лідер новоствореної партії "Голос" співак Святослав Вакарчук продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.
Про це йдеться у статті "Вакарчук і його "Голос". Як лідер "Океану Ельзи" йде на вибори".
"PR-стратегія Вакарчука подібна до стратегії Зеленського. По-перше, в обох максимальна впізнаваність по країні, по-друге, лідер "Океану Ельзи" хоч переходить у політику, але з музикою й концертами він зав'язувати не збирається навіть після обрання депутатом", – йдеться у матеріалі.
Сам Вакарчук пояснив таку позицію вірністю своїм принципам.
"Я виступаю за повну автентичність, в політиці треба залишатися самим собою. Автентичність – один із наших принципів. Візьміть, до прикладу, Черчилля або зараз Трампа – за будь-яких обставин вони залишалися і залишаються самими собою. Якщо мені не доведеться іти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду собою", – пояснює поки що тільки співак Вакарчук.
Зазначається, що графіки концертів ОЕ розписані до 20 вересня: найближчий концерт 17 травня в Києві, останній відомий – у Мінську у вересні.
Нагадаємо:
- 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
- Раніше співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.