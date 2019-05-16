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Вакарчук собирается быть поющим депутатом

Четверг, 16 мая 2019, 16:53

Лидер новосозданной партии "Голос" певец Святослав Вакарчук продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

Об этом говорится в статье "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы".

"PR-стратегия Вакарчука подобна стратегии Зеленского. Во-первых, у обоих максимальная узнаваемость по стране, во-вторых, лидер "Океана Эльзы" хоть переходит в политику, но с музыкой и концертами он завязывать не собирается даже после избрания депутатом", - говорится в материале.

Сам Вакарчук объяснил такую ​​позицию верностью своим принципам.

"Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность – один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа – при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой. Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой", – объясняет пока только певец Вакарчук.

Отмечается, что графики концертов ОЭ расписаны до 20 сентября: ближайший концерт 17 мая в Киеве, последний известный – в Минске в сентябре.

Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • Ранее певец заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.

Украинская правда

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Темы: ВакарчукГолосвиборыВерховная Рада
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