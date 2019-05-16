Вакарчук собирается быть поющим депутатом
Лидер новосозданной партии "Голос" певец Святослав Вакарчук продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.
Об этом говорится в статье "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы".
"PR-стратегия Вакарчука подобна стратегии Зеленского. Во-первых, у обоих максимальная узнаваемость по стране, во-вторых, лидер "Океана Эльзы" хоть переходит в политику, но с музыкой и концертами он завязывать не собирается даже после избрания депутатом", - говорится в материале.
Сам Вакарчук объяснил такую позицию верностью своим принципам.
"Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность – один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа – при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой. Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой", – объясняет пока только певец Вакарчук.
Отмечается, что графики концертов ОЭ расписаны до 20 сентября: ближайший концерт 17 мая в Киеве, последний известный – в Минске в сентябре.
Напомним:
- 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
- Ранее певец заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.
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