Вакарчук собирается быть поющим депутатом

Лидер новосозданной партии "Голос" певец Святослав Вакарчук продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

Об этом говорится в статье "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы".

"PR-стратегия Вакарчука подобна стратегии Зеленского. Во-первых, у обоих максимальная узнаваемость по стране, во-вторых, лидер "Океана Эльзы" хоть переходит в политику, но с музыкой и концертами он завязывать не собирается даже после избрания депутатом", - говорится в материале.

Сам Вакарчук объяснил такую ​​позицию верностью своим принципам.

"Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность – один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа – при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой. Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой", – объясняет пока только певец Вакарчук.

Отмечается, что графики концертов ОЭ расписаны до 20 сентября: ближайший концерт 17 мая в Киеве, последний известный – в Минске в сентябре.

Напомним: