У НАТО розповіли, хто представлятиме Альянс на інавгурації Зеленського
На церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО буде представляти помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Алваргонзалес.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На інавгурації президента Зеленського НАТО буде представлений помічником генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки, послом Алехандро Алваргонзалесом. Перебуваючи в Києві, посол Алваргонзалес також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО", - повідомив представник Альянсу.
Нагадаємо, голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що у Брюсселі ще не вирішили, хто з представників ЄС буде присутнім на інавгурації Володимира Зеленського.
16 травня Верховна рада вирішила, що приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.