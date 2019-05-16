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У НАТО розповіли, хто представлятиме Альянс на інавгурації Зеленського

Четвер, 16 травня 2019, 17:17

На церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО буде представляти помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Алваргонзалес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На інавгурації президента Зеленського НАТО буде представлений помічником генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки, послом Алехандро Алваргонзалесом. Перебуваючи в Києві, посол Алваргонзалес також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО", - повідомив представник Альянсу.

Нагадаємо, голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що у Брюсселі ще не вирішили, хто з представників ЄС буде присутнім на інавгурації Володимира Зеленського.

16 травня Верховна рада вирішила, що приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Європейська правда

Теми: НАТОінавгурація
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