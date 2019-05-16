В НАТО рассказали, кто будет представлять Альянс на инаугурации Зеленского

На церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"На инаугурации президента Зеленского НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Алваргонзалесом. Находясь в Киеве, посол Алваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО", - сообщил представитель Альянса.

Напомним, глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что в Брюсселе еще не решили, кто из представителей ЕС будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского.

16 мая Верховная рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Европейская правда