В НАТО рассказали, кто будет представлять Альянс на инаугурации Зеленского

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Четверг, 16 мая 2019, 17:17

На церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"На инаугурации президента Зеленского НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Алваргонзалесом. Находясь в Киеве, посол Алваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО", - сообщил представитель Альянса.

Напомним, глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что в Брюсселе еще не решили, кто из представителей ЕС будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского.

16 мая Верховная рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Европейская правда

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Темы: НАТО инаугурация


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