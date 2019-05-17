Суд в США ухвалив розсекретити частини доповіді спецпрокурора Мюллера

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П'ятниця, 17 травня 2019, 05:27

Суд округу Колумбія постановив розсекретити ті фрагменти доповіді спецпрокурора по Росії Роберта Мюллера, які стосуються екс-радника президента США Дональда Трампа з безпеки Майкла Флінна.

Про це пише агентство AP.

Мін'юст США вперше в історії отримав судове розпорядження розсекретити окремі частини підготовленого ним звіту.

Як пише агентство, колишній радник з національної безпеки Білого дому Майкл Флінн надав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру аудіозапис, який доводить, що люди, пов'язані з адміністрацією Трампа і Конгресом, прагнули вплинути на його співпрацю зі слідством.

Прокурори не називають імена людей, про яких йде мова, і зміст їх розмов.

Суддя розпорядився, щоб прокурори надали йому копію аудіозапису, на який вони посилаються, і опублікувати розшифрування розмови. Він також доручив розсекретити усі розшифровки розмов з російським чиновникам, такими як посол Сергій Кисляк.

Нагадаємо:

  • Флінн, який визнав себе винним в тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією, був радником Трампа з національної безпеки тільки протягом 24 днів. Він був змушений піти у відставку після того, як з'ясувалося, що він ввів в оману віце-президента Майка Пенса про свої бесіди з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.
  • Йому загрожувало 6 місяців ув'язнення і штраф за те, що він збрехав ФБР. В грудні 2018 року спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендував суду визначити покарання, яке не передбачає позбавлення волі, оскільки співпраця Флінна зі слідством була "істотною"
  • 22 березня Мюллер передав генпрокурору США Вільяму Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звітспецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
  • Згодом стало відломо, що Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США. 

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Теми: США Трамп


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