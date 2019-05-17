Суд в США ухвалив розсекретити частини доповіді спецпрокурора Мюллера

Суд округу Колумбія постановив розсекретити ті фрагменти доповіді спецпрокурора по Росії Роберта Мюллера, які стосуються екс-радника президента США Дональда Трампа з безпеки Майкла Флінна.

Про це пише агентство AP.

Мін'юст США вперше в історії отримав судове розпорядження розсекретити окремі частини підготовленого ним звіту.

Як пише агентство, колишній радник з національної безпеки Білого дому Майкл Флінн надав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру аудіозапис, який доводить, що люди, пов'язані з адміністрацією Трампа і Конгресом, прагнули вплинути на його співпрацю зі слідством.

Прокурори не називають імена людей, про яких йде мова, і зміст їх розмов.

Суддя розпорядився, щоб прокурори надали йому копію аудіозапису, на який вони посилаються, і опублікувати розшифрування розмови. Він також доручив розсекретити усі розшифровки розмов з російським чиновникам, такими як посол Сергій Кисляк.

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