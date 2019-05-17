Суд в США постановил рассекретить части доклада спецпрокурора Мюллера

Суд округа Колумбия постановил рассекретить те фрагменты доклада спецпрокурора по России Роберта Мюллера, которые касаются экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майкла Флинна.

Об этом пишет агентство AP.

Минюст США впервые в истории получил судебное распоряжение рассекретить отдельные части подготовленного им отчета.

Как пишет агентство, бывший советник по национальной безопасности Белого дома Майкл Флинн предоставил специальному прокурору Роберту Мюллеру аудиозапись, доказывающую, что люди, связанные с администрацией Трампа и Конгрессом, стремились повлиять на его сотрудничество со следствием.

Прокуроры не называют имена людей, о которых идет речь, и содержание их разговоров.

Судья распорядился, чтобы прокуроры предоставили ему копию аудиозапись, на которую они ссылаются, и опубликовать расшифровку разговора. Он также поручил рассекретить расшифровки всех разговоров с российским чиновникам, такими как посол Сергей Кисляк.

Напомним: