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Суд в США постановил рассекретить части доклада спецпрокурора Мюллера

Пятница, 17 мая 2019, 05:27

Суд округа Колумбия постановил рассекретить те фрагменты доклада спецпрокурора по России Роберта Мюллера, которые касаются экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майкла Флинна.

Об этом пишет агентство AP.

Минюст США впервые в истории получил судебное распоряжение рассекретить отдельные части подготовленного им отчета.

Как пишет агентство, бывший советник по национальной безопасности Белого дома Майкл Флинн предоставил специальному прокурору Роберту Мюллеру аудиозапись, доказывающую, что люди, связанные с администрацией Трампа и Конгрессом, стремились повлиять на его сотрудничество со следствием.

Прокуроры не называют имена людей, о которых идет речь, и содержание их разговоров.

Судья распорядился, чтобы прокуроры предоставили ему копию аудиозапись, на которую они ссылаются, и опубликовать расшифровку разговора. Он также поручил рассекретить расшифровки всех разговоров с российским чиновникам, такими как посол Сергей Кисляк.

Напомним:

  • Флинн, который признал себя виновным в том, что врал ФБР о своих контактах с Россией, был советником Трампа по национальной безопасности только в течение 24 дней. Он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о своих беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.
  • Ему угрожало 6 месяцев заключения и штраф за то, что он солгал ФБР. В декабре 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал суду определить наказание, которое не предусматривает лишения свободы, поскольку сотрудничество Флинна со следствием было "существенным"
  • 22 марта Мюллер передал генпрокурору США Уильяму Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовалоотчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • Позже стало известно, что Мюллер имеет возражения против выводов Минюста США.

Темы: СШАТрамп
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