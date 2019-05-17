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У парламенті Чехії дистанціювалися від візиту депутата на "річницю ДНР"

П'ятниця, 17 травня 2019, 08:38

Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії на своєму засіданні у четвер дистанціювався від поїздки депутата-комуніста Зденєка Ондрачека до окупованого Донецька.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує "Європейська правда".

За даними посла, напередодні комітет ухвалив постанову "Про позицію Міністерства закордонних справ щодо візиту Зденєка Ондрачека на тимчасово окуповану територію України", у якій дистанціювався від його поїздки. 

Комітет заявив, що це не був офіційний візит делегації Палати депутатів та наголосив на своїй підтримці територіальної цілісності України.

Як повідомив дипломат на своїй сторінці у Facebook, комітет рекомендував Палаті депутатів парламенту прийняти таку ж постанову.

Напередодні глава уряду Чехії Андрей Бабіш заявив, що візит депутата Ондрачека в окупований Донецьк суперечить зовнішньополітичному курсу Чехії.

На поїздку депутата відреагував Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек, який засудив візит депутата.

Сам комуніст заявив, що це була приватна поїздка, тож немає необхідності коментувати її. Він не відповів на питання, чому під час його приїзду звучав гімн Чехії.

Нагадаємо:

  • Зденек Ондрачек був єдиним депутатом чеського парламенту, який прийшов на відкриття так званого "представництва ДНР" у Чехії. 
  • У 2015 році Ондрачека не впустили до України в аеропорту "Бориспіль". 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРЧехіяДонецькДонбасміжнародні відносини
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