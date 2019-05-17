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В парламенте Чехии дистанцировались от визита депутата на "годовщину ДНР"

Пятница, 17 мая 2019, 08:38

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии на своем заседании в четверг дистанцировался от поездки депутата-коммуниста Зденека Ондрачека в оккупированный Донецка.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает "Европейская правда".

По данным посла, накануне комитет принял постановление "О позиции Министерства иностранных дел относительно визита Зденека Ондрачека на временно оккупированную территорию Украины", в которой дистанцировался от его поездки.

Комитет заявил, что это не был официальный визит делегации Палаты депутатов и подчеркнул свою поддержку территориальной целостности Украины.

Как сообщил дипломат на своей странице в Facebook, комитет рекомендовал Палате депутатов парламента принять такое ​​же постановление.

Накануне глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что визит депутата Ондрачека в оккупированный Донецк противоречит внешнеполитическому курсуЧехии.

На поездку депутата отреагировал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, который осудил визит депутата.

Сам коммунист заявил, что это была частная поездка, поэтому нет необходимости комментировать ее. Он не ответил на вопрос, почему во время его приезда звучал гимн Чехии.

Напомним:

  • Зденек Ондрачек был единственным депутатом чешского парламента, который пришел на открытие так называемого "представительства ДНР" в Чехии.
  • В 2015 году Ондрачека не впустили в Украину в аэропорту "Борисполь".

Темы: ДНРЧехияДонецкДонбассмеждународные отношения
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