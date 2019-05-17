В одній із фракцій вже відмовляються від участі в новій коаліції
П'ятниця, 17 травня 2019, 11:16
Парламентська фракція "Самопоміч" не вважає за можливе брати участь у формуванні нової коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII скликання.
Про це заявила представник фракції та віце-спікер парламенту Оксана Сироїд журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
""Самопоміч" заявила своє ставлення до коаліції ще в 2016 році (тоді фракція вийшла з коаліції - ред.). Ці люди краще не стали. Навпаки - показали багато своїх нездібностей", - сказала нардеп.
"Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - заявила Сироїд.
Нагадаємо:
- 17 травня фракція "Народний фронт" заявила про вихід із коаліція та початок 30-денного терміну для формування нової.
- Спікер парламенту Андрій Парубій закликав всі фракції та групи долучитися до консультацій щодо формування нової коаліції у Верховній Раді.