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В одній із фракцій вже відмовляються від участі в новій коаліції

П'ятниця, 17 травня 2019, 11:16
В одній із фракцій вже відмовляються від участі в новій коаліції

Парламентська фракція "Самопоміч" не вважає за можливе брати участь у формуванні нової коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII скликання.

Про це заявила представник фракції та віце-спікер парламенту Оксана Сироїд журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

""Самопоміч" заявила своє ставлення до коаліції ще в 2016 році (тоді фракція вийшла з коаліції - ред.). Ці люди краще не стали. Навпаки - показали багато своїх нездібностей", - сказала нардеп.

"Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - заявила Сироїд.

Нагадаємо:

  • 17 травня фракція "Народний фронт" заявила про вихід із коаліція та початок 30-денного терміну для формування нової.
  • Спікер парламенту Андрій Парубій закликав всі фракції та групи долучитися до консультацій щодо формування нової коаліції у Верховній Раді.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадакоаліціяСамопоміч
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