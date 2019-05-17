В одной из фракций уже отказываются от участия в новой коалиции
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Пятница, 17 мая 2019, 11:16
Парламентская фракция "Самопомощь" не считает возможным принимать участие в формировании новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва.
Об этом заявила представитель фракции и вице-спикер парламента Оксана Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
""Самопомощь" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году (тогда фракция вышла из коалиции - ред.). Эти люди лучше не стали. Наоборот - показали много своих неспособностей", - сказала нардеп.
""Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявила Сыроид.
Напомним
- 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции и объявила начало 30-дневного срока для формирования новой.
- Спикер парламента Андрей Парубий призвал все фракции и группы присоединиться к консультациям по формированию новой коалиции в Верховной Раде.
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