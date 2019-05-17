В одной из фракций уже отказываются от участия в новой коалиции

Парламентская фракция "Самопомощь" не считает возможным принимать участие в формировании новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва.

Об этом заявила представитель фракции и вице-спикер парламента Оксана Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

""Самопомощь" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году (тогда фракция вышла из коалиции - ред.). Эти люди лучше не стали. Наоборот - показали много своих неспособностей", - сказала нардеп.

""Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявила Сыроид.

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