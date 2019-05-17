В одной из фракций уже отказываются от участия в новой коалиции

10074 просмотра
Пятница, 17 мая 2019, 11:16

Парламентская фракция "Самопомощь" не считает возможным принимать участие в формировании новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва.

Об этом заявила представитель фракции и вице-спикер парламента Оксана Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

""Самопомощь" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году (тогда фракция вышла из коалиции - ред.). Эти люди лучше не стали. Наоборот - показали много своих неспособностей", - сказала нардеп.

""Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявила Сыроид.

Напомним

  • 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции и объявила начало 30-дневного срока для формирования новой.
  • Спикер парламента Андрей Парубий призвал все фракции и группы присоединиться к консультациям по формированию новой коалиции в Верховной Раде.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада коалиция Самопомич


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коалиция прекратила существование - роспуск Рады невозможен 17 мая 2019, 10:13
"Народный фронт" решил выйти из коалиции. Чтобы помешать роспуску Рады 17 мая 2019, 09:58
Разумков: Конечно, Зеленский будет инициировать роспуск Рады 17 мая 2019, 00:37
Все новости
Главные новости
Суд арестовал Аллерова, но позволил выйти под залог
Дочь экс-главы Нацгвардии имеет гражданство России – САП
Коалиция прекратила существование - роспуск Рады невозможен
"Народный фронт" решил выйти из коалиции. Чтобы помешать роспуску Рады
Все новости
социум

5 стадий принятия отключения горячей воды

Образование

Почему детсад лучше воспитания дома

Фото

Фантастические 3D картины, выполненные карандашом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів