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В одной из фракций уже отказываются от участия в новой коалиции

Пятница, 17 мая 2019, 11:16
В одной из фракций уже отказываются от участия в новой коалиции

Парламентская фракция "Самопомощь" не считает возможным принимать участие в формировании новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва.

Об этом заявила представитель фракции и вице-спикер парламента Оксана Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

""Самопомощь" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году (тогда фракция вышла из коалиции - ред.). Эти люди лучше не стали. Наоборот - показали много своих неспособностей", - сказала нардеп.

""Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявила Сыроид.

Напомним

  • 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции и объявила начало 30-дневного срока для формирования новой.
  • Спикер парламента Андрей Парубий призвал все фракции и группы присоединиться к консультациям по формированию новой коалиции в Верховной Раде.

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Темы: Верховная РадакоалицияСамопомич
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