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Суд взявся за позов до Порошенка і майже 200 топ-чиновників

П'ятниця, 17 травня 2019, 11:50

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до топ-чиновників та президента Петра Порошенка про заборону для них після проведення парламентських та президентських виборів виїзду з України.

Про це йдеться в повідомленні суду 17 травня.

Відзначається, що справу  будуть розглядати у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Зокрема, позов стосується президента Порошенка, спікера ВР Андрія Парубія, прем’єра Володимира Гройсмана, голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, понад 50 народних депутатів, більше ніж 40 членів уряду, суддів Верховного суду і членів ВККСУ. Загалом 180 третіх осіб.

Позивач просить суд заборонити топ-чиновникам виїжджати з країни після президентських виборів та виборів до Верховної Ради.

Також у позові вимагається визнати протиправною бездіяльність Нацполіції і СБУ.

Позивач вважає, що бездіяльність відомств призвела до організованої злочинності серед осіб, які обіймають політичні посади і могли вчиняти корупційні злочини.

Відзначається, що раніше суд відкрив провадження у справі за позовом Олександра Дубінського, який також просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів.

Загалом до суду надійшло три позови з вимогою обмежити можливість для топ-чиновників виїжджати за кордон: від Давида Жванії, Дубінського та ще одного позивача, ім'я якого не назвали.

Пізніше в суді УП уточнили, що третій позов подала Громадська організація.

Нагадаємо:

  • 17 квітня Окружний адмінсуд Києва опублікував позов від нібито колишнього народного депутата Давида Жванії, у якому йдеться про прохання заборонити виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та ще близько 180 високопосадовців протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.
  • Сам Жванія в коментарі УП заявив, що не подавав цей позов.

Українська правда

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Теми: судПорошенко
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