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Суд взялся за иск к Порошенко и почти 200 топ-чиновников

Пятница, 17 мая 2019, 11:50

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к топ-чиновникам, президенту Петру Порошенко о запрете для них после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины.

Об этом говорится в сообщении суда 17 мая.

Отмечается, что дело будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

В частности, иск касается президента Порошенко, спикера ВР Андрея Парубия, премьера Владимира Гройсмана, председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, более 50 народных депутатов, более 40 членов правительства, судей Верховного суда и членов ВККСУ. В общем 180 третьих лиц.

Истец просит суд запретить топ-чиновникам выезжать из страны после президентских выборов и выборов в Верховную Раду.

Также в иске требуется признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ.

Истец считает, что бездействие ведомств привело к организованной преступности среди лиц, занимающих политические должности, которые могли совершать коррупционные преступления.

Отмечается, что ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.

Всего в суд поступило три иска с требованием ограничить возможность для топ-чиновников выезжать за границу: от Давида Жвании, Дубинского и еще одного истца, имя которого не назвали.

Позже в суде УП уточнили, что третий иск подала Общественная организация.

Напомним:

  • 17 апреля Окружной админсуд Киева опубликовал иск от якобы бывшего народного депутата Давида Жвании, в котором говорится о просьбе запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и еще около 180 высокопоставленных лиц в течение одного года после парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.
  • Сам Жвания в комментарии УП заявил, что не подавал этот иск.

Украинская правда

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Темы: судПорошенко
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